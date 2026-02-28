Un viaje a León con el 'corazón partío' para la peña de la UD Las Palmas en La Bañeza

Como ya es costumbre, la UD Las Palmas no estará sola en su pulso ante la Cultural Leonesa (17.30 horas, LaLiga TV). Los amarillos, que necesitan ganar sí o sí para seguir enganchados a la zona alta de la clasificación, contarán en el Reino de León con más de 200 aficionados amarillos, de los que 150 de ellos corresponden a la peña de La Bañeza.

La peña La Bañeza en el Estadio de Gran Canaria / LP/DLP

Será un desplazamiento diferente, porque aunque nada ha cambiado, habrá una ausencia significante: la de su fundador y presidente Hermógenes Celada, que verá a su UD desde el local de la peña debido a problemas de salud. En su lugar, su hijo Álvaro ha sido el encargado de montar el arsenal para que los aficionados estén presentes en el Reino de León.

«Vamos todos en guagua hasta León», apunta Álvaro. Un trayecto relativamente corto, pues solo 50 kilómetros separan León de La Bañeza, lo que vienen siendo un trayecto de 45 minutos por carretera. «Lo vivimos con la contradicción de que por una parte nos gusta la Cultural y por otro lado nuestro equipo es la UD. Un poco enfrentados pero deseando que ganen los amarillos», indica Álvaro.

Confianza y suerte

Para ello, lo que necesita el conjunto de Luis García es un pelín de suerte y confiar en sus jugadores. «Esto que nos está pasando en Segunda pasa muchas veces. Hay equipos irregulares que llegan enchufados al último mes y terminan ascendiendo y a ver si tenemos esa suerte».

Hermógenes Celada, presidente de la peña de la UD Las Palmas en La Bañeza / LP/DLP

A la UD le espera una buena temperatura teniendo en cuenta la plaza que visita, y el ambiente promete una tarde de fiesta y hermandad. «Nuestra idea es pasarnos por el hotel del equipo al llegar para saludar a viejos amigos y después empezar la previa con los amigos de la Cultural. Ellos saben que tenemos el corazón partío pero que lo que queremos es hacer de este encuentro una fiesta», recalca Álvaro Celada.

Una victoria por Hermógenes

Un viaje por Hermógenes, que en esta ocasión no podrá escoltar a su UD desde cerca a pesar de que no le separa mucha distancia de su hogar. Un desplazamiento y una victoria que de darse, iría dedicada a él y a su eterna pasión por el escudo amarillo sin importar los contratiempos en lo que a los resultados se refiere.

Un partido en el que a la UD solo le sirve ganar, con el pretexto de la última vez que se vio las caras con la Cultural este curso: un duelo en el que los de Luis García golearon (4-0) con un doblete de Jesé. Mañana, quieren repetirlo y devolver la ilusión a toda una afición.