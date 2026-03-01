Los onces / Resurrección en León
Ganen por Hermógenes Celada: la conjura más emotiva de la UD Las Palmas
El cuadro de Luis García clona el once del último pulso ante el Castellón y quiere brindar la victoria al presidente de La Peña La Bañeza, que afronta un problema grave de salud. A este catedrático del aliento 'pío pío' le tocó el Gordo en diciembre. Los amarillos son octavos
Un once cantado y una victoria para Hermógenes Celada. La UD Las Palmas sale con la misma propuesta que arrancó un empate ante el Castellón y está obligada a ganar para recuperar su posición de playoff -ahora es octava-.
El once de la formación de Luis García Fernández es Dinko Horkas, Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Enzo Loioidice, Amatucci, Fuster, Viti Rozada, Taisei Miyashiro y Jesé Rodríguez.
En el banquillo figuran: Adri Suárez, Churripi, Álex Suárez, Juanma Herzog, Iñaki, Kirian, Jonathan Viera, Sandro Ramírez, Poeta Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo e Iván Gil.
Hermógenes Celada fue intervenido en las últimas fechas y afronta un problema grave de salud. Su entereza marca el camino. El club grancanario publicitó en su cuenta de red social un mensaje de apoyo. El veterano seguidor fue arropado por el consejero Rafa Méndez, así como por una representación del plantel. Aquí está el escrito de la UD, que fue publicado en la jornada de hoy:
'Hay distancias que no se miden en kilómetros, sino en sentimientos. Desde la Peña La Bañeza, en León, su presidente, Hermógenes Celada, defiende siempre nuestros colores con orgullo, pasión y una lealtad inquebrantable. Nuestro consejero Rafael Méndez, nuestro embajador, Daniel Carnevali, Paquito Ortiz, responsable de innovación de la Fundación, y una representación de la plantilla [Sandro, Iñaki González, Kirian Rodríguez y Juanma Herzog] han querido trasladarle toda nuestra fuerza y nuestro cariño en la lucha que está librando. Porque la familia amarilla no entiende de distancias… y en los momentos difíciles, jugamos todos el mismo partido. ¡Fuerza, Hermógenes!
Suscríbete para seguir leyendo
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Marc Anthony revoluciona el parque Santa Catalina con 75.000 personas
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
- Caos en la capital: embudo de tráfico tras la colisión en la GC-1 y la avalancha hacia el carnaval
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas