Ganen por Hermógenes Celada: la conjura más emotiva de la UD Las Palmas

Un once cantado y una victoria para Hermógenes Celada. La UD Las Palmas sale con la misma propuesta que arrancó un empate ante el Castellón y está obligada a ganar para recuperar su posición de playoff -ahora es octava-.

El once de la formación de Luis García Fernández es Dinko Horkas, Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Enzo Loioidice, Amatucci, Fuster, Viti Rozada, Taisei Miyashiro y Jesé Rodríguez.

En el banquillo figuran: Adri Suárez, Churripi, Álex Suárez, Juanma Herzog, Iñaki, Kirian, Jonathan Viera, Sandro Ramírez, Poeta Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo e Iván Gil.

Hermógenes Celada, custodiado por Paquito Ortíz y Rafa Méndez. / LA PROVINCIA / DLP

Hermógenes Celada fue intervenido en las últimas fechas y afronta un problema grave de salud. Su entereza marca el camino. El club grancanario publicitó en su cuenta de red social un mensaje de apoyo. El veterano seguidor fue arropado por el consejero Rafa Méndez, así como por una representación del plantel. Aquí está el escrito de la UD, que fue publicado en la jornada de hoy:

Un grupo de seguidores de la UD, en los aledaños del Reino de León. / LA PROVINCIA / DLP

'Hay distancias que no se miden en kilómetros, sino en sentimientos. Desde la Peña La Bañeza, en León, su presidente, Hermógenes Celada, defiende siempre nuestros colores con orgullo, pasión y una lealtad inquebrantable. Nuestro consejero Rafael Méndez, nuestro embajador, Daniel Carnevali, Paquito Ortiz, responsable de innovación de la Fundación, y una representación de la plantilla [Sandro, Iñaki González, Kirian Rodríguez y Juanma Herzog] han querido trasladarle toda nuestra fuerza y nuestro cariño en la lucha que está librando. Porque la familia amarilla no entiende de distancias… y en los momentos difíciles, jugamos todos el mismo partido. ¡Fuerza, Hermógenes!