Luis García se emociona con el 'sandrazo' en la UD Las Palmas: "Le pegó con la fuerza de todos"

El sandrazo como lienzo de la unidad de la caseta de la UD Las Palmas, la resiliencia y un espíritu de acero. Luis García Fernández relató con emoción el 0-3 de Sandro Ramírez, que le coronó como uno de los héroes del despegue amarillo tras 56 días sin victorias. El Reino de León como plataforma de salvación.

"Las victorias refuerzan y ahora todos nos vemos más guapos. Refuerza todo y el equipo tuvo confianza, hemos pasado momentos malos pero hemos seguido juntos. Refuerza el gol de Sandro, tras 7 meses de lesión, le pegó con la fuerza de todos. Hay que estar unidos con nuestra afición y nuestra gente. Me alegro por ellos, por la afición...Nadie ha dejado de creer y seguimos adelante para mejorar y crecer como equipo", valoró en la sala de prensa tras golear a la Cultural Leonesa.

Para Luis García, la pareja Dinko-Jesé resulta capital. Brindaron un "nivel extraordinario". Se detuvo en el delantero y en su trabajo defensivo sin balón. "Todos conocemos a Jesé con balón y finaliza muy bien, pero el mérito radica en su gran trabajo defensivo. Más allá del nivel de Dinko, es mérito de todos. Por eso es el equipo menos goleado de la Liga y gracias a eso estaremos más cerca del objetivo". Admite que pierde a Barcia y Marvin para el duelo del próximo domingo ante el Ceuta en el Gran Canaria (13.00).

"Son dos bajas por tarjetas y no hay excusas. Ya me conocen, tenemos que seguir mirando hacia adelante. Hay un equipo preparado y para mí es tan importante el que inicia como el que termina. Incluso los que se quedaron allí en la Isla [sin convocar como Pejiño, Ale García o Cristian Gutiérrez]. Resta la parte final del campeonato y necesitamos a todos enchufados. Debemos sentirlo con pasión".

Sandro piensa en grande

Sandro Ramírez reconoció al término del pulso que padeció un calvario. Vuelve a sonreír. "Pasé una situación complicada" en alusión a los siete meses de baja por su lesión de rodilla. "Todo lo que venga ahora es positivo. Es sumar y estoy contentísimo. Una victoria cambia todo, cambia la dinámica y los demás nos tiene que respetar, y tener respeto, son los demás. Queremos ser protagonistas, tener la pelota y jugar con el balón para hacerles daño. A nivel histórico, siempre ha sido y no vamos a cambiar", relató el delantero grancanario, protagonista de la victoria en el Reino de León, que deja a la UD en la sexta plaza.