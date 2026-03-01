Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Muere Petra Armas CabreraLocura por Quevedo en la CabalgataPlaya Chica en TeldeAtaque a IránGanadores Premios GoyaEthyan durante los bombardeos de Irán
instagramlinkedin

Segunda RFEF

Naufragio de Las Palmas Atlético con Valentín Pezzolesi ante el Conquense (3-0)

La 'vela chica' de Raúl Martín resiste hasta el 90' y termina arrollada con doblete de Mario; buena actuación del meta Álvaro Killane y Kirian Ramírez en las filas amarillas

Valentín Pezzolesi.

Valentín Pezzolesi. / Néstor Robayna / El Digital de Cuenca

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El filial de la UD sucumbió (3-0) ante el Conquense con Valentín Pezzolesi en el once titular -que el lateral jugó ante el Castellón en la pasada jornadas más de media hora al ser el primer cambio-.

Los pupilos de Raúl Martín se mantuvieron en el partido hasta el tramo final, en el que fueron arrollados por la arista más pragmática del Conquense, que sigue en la zona alta de la tabla del Grupo V de la Segunda RFEF.

Iván Medina trata de zafarse de un rival del Conquense.

Iván Medina trata de zafarse de un rival del Conquense. / LA PROVINCIA / DLP

Con este resultado, la vela chica ocupa la novena plaza con 33 puntos. Las paradas de Killane y la clase de Kirian Ramírez fueron los aspectos más reseñables de Las Palmas Atlético, que cuenta con un colchón de cinco puntos sobre el pozo.

El plantel del filial posa antes de la disputa del pulso ante el Conquense, en el Estadio Municipal de La Fuensanta.

El plantel del filial posa antes de la disputa del pulso ante el Conquense, en el Estadio Municipal de La Fuensanta. / LA PROVINCIA / DLP

Con este guarismo negativo, salta por los aires la racha del filial de la UD, que había encajado cinco jornadas sumando en el tramo más positivo de la temporada. Pulso de gran intensidad con una igualdad extrema, que terminó por desequilibrarse con el doblete de Mario (90' y 96').

Ficha técnica:

UB Conquense: Adri López; Herbert, Olaortua, Santi Perea, David López, Eghosa (Nacho Ruiz, 83'); Isuskiza, Vique Gomes; Kain (Mario, 62'), Quique (Crapisto, min 62) y Álvaro (Ale Sánchez, 83').

Las Palmas Atlético: Killane; Valentín Pezzolessi (Brian Velázquez, min 69), Carlos Navarro, Valentino Raca, Victor Villote; Sergio Viera (Jerobe Cáceres, min 61), Kirian Ramírez (Ian Martínez, min 75), Iván Medina; Elías Romero, Sergio Rivarés (Cacho, min 69), Diego Martín (Johan Guedes, min 61).

Noticias relacionadas

Goles: 1-0.-(30'): David López. 2-0.-(90'): Mario. 3-0.-(96'): Mario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
  2. El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
  3. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  4. Marc Anthony revoluciona el parque Santa Catalina con 75.000 personas
  5. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
  6. Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Caos en la capital: embudo de tráfico tras la colisión en la GC-1 y la avalancha hacia el carnaval
  8. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas

Ganen por Hermógenes Celada: la conjura más emotiva de la UD Las Palmas

Naufragio de Las Palmas Atlético con Valentín Pezzolesi ante el Conquense (3-0)

Un viaje a León con el 'corazón partío' para la peña de la UD Las Palmas en La Bañeza

Un viaje a León con el 'corazón partío' para la peña de la UD Las Palmas en La Bañeza

Señores, guarden silencio y que hable el escudo de la UD Las Palmas

Señores, guarden silencio y que hable el escudo de la UD Las Palmas

Hay 'caso artista' en la UD Las Palmas: Pejiño y Cristian, los descartes de Luis García

Hay 'caso artista' en la UD Las Palmas: Pejiño y Cristian, los descartes de Luis García

Luis García muere de pie en la UD Las Palmas: Jesé, Miyahsiro, Fuster...

Luis García muere de pie en la UD Las Palmas: Jesé, Miyahsiro, Fuster...

LA PROVINCIA sortea 3 entradas dobles entre sus suscriptores para el próximo partido de la UD Las Palmas

Cultural Leonesa - UD Las Palmas: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y en streaming

Cultural Leonesa - UD Las Palmas: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y en streaming
Tracking Pixel Contents