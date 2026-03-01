Segunda RFEF
Naufragio de Las Palmas Atlético con Valentín Pezzolesi ante el Conquense (3-0)
La 'vela chica' de Raúl Martín resiste hasta el 90' y termina arrollada con doblete de Mario; buena actuación del meta Álvaro Killane y Kirian Ramírez en las filas amarillas
El filial de la UD sucumbió (3-0) ante el Conquense con Valentín Pezzolesi en el once titular -que el lateral jugó ante el Castellón en la pasada jornadas más de media hora al ser el primer cambio-.
Los pupilos de Raúl Martín se mantuvieron en el partido hasta el tramo final, en el que fueron arrollados por la arista más pragmática del Conquense, que sigue en la zona alta de la tabla del Grupo V de la Segunda RFEF.
Con este resultado, la vela chica ocupa la novena plaza con 33 puntos. Las paradas de Killane y la clase de Kirian Ramírez fueron los aspectos más reseñables de Las Palmas Atlético, que cuenta con un colchón de cinco puntos sobre el pozo.
Con este guarismo negativo, salta por los aires la racha del filial de la UD, que había encajado cinco jornadas sumando en el tramo más positivo de la temporada. Pulso de gran intensidad con una igualdad extrema, que terminó por desequilibrarse con el doblete de Mario (90' y 96').
Ficha técnica:
UB Conquense: Adri López; Herbert, Olaortua, Santi Perea, David López, Eghosa (Nacho Ruiz, 83'); Isuskiza, Vique Gomes; Kain (Mario, 62'), Quique (Crapisto, min 62) y Álvaro (Ale Sánchez, 83').
Las Palmas Atlético: Killane; Valentín Pezzolessi (Brian Velázquez, min 69), Carlos Navarro, Valentino Raca, Victor Villote; Sergio Viera (Jerobe Cáceres, min 61), Kirian Ramírez (Ian Martínez, min 75), Iván Medina; Elías Romero, Sergio Rivarés (Cacho, min 69), Diego Martín (Johan Guedes, min 61).
Goles: 1-0.-(30'): David López. 2-0.-(90'): Mario. 3-0.-(96'): Mario.
