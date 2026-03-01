La UD Las Palmas regresa a la sexta plaza y el líder queda a ocho puntos

Una victoria que supone mucho más que tres puntos y una UD Las Palmas que regresa a los puestos de Playoff, una posición que disfruta de manera indiscutible desde el pasado 5 de octubre. El sábado por la noche, con la victoria de Málaga y Burgos, y a la espera de lo que hicieran los de Luis García en León, los amarillos fueron desplazados de la sexta plaza, la que marca la promoción y hoy por la tarde, ante la Cultural Leonesa, volvieron a recuperarla tras poner fin a la crisis de los 56 días sin ganar.

La buena noticia es la de volver a la senda de la victoria, y la mala, lo apretada que está la tabla en la zona alta. Mientras que la UD marca el límite para jugar el Playoff en el mes de junio —suman 45 puntos—, en la séptima plaza y pisando los talones con 44 puntos está el Ceuta, el próximo rival de los grancanarios el domingo (13.00 horas, Estadio de Gran Canaria). Un duelo que volverá a ser calificado de final, pues un nuevo tropiezo volvería a poner sobre las cuerdas al cuadro insular.

Quienes se han distanciado y corren a la desesperada hacia la Primera División es el Racing de Santander, que con 53 puntos disfruta de un cómodo colchón con relación al segundo, tercer y cuarto clasificado —Castellón, Almería y Deportivo de La Coruña, que suman 49 unidades en su casillero—. De este modo, son ocho los puntos que separan a la UD de los montañeses.

Noticias relacionadas

Echando la vista hacia atrás y obviando al Almería, que antes de su tropiezo frente al Albacete este viernes venía de sumar cuatro victorias consecutivas, el Ceuta es el equipo más en forma de la categoría. Llega a Gran Canaria con una racha positiva de tres triunfos consecutivos y acelera en busca de meterse entre los seis primeros clasificados. La UD, por su parte, estará arropada por una afición que vuelve a creer y que sueña con volver a ganar en casa.