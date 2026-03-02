El Gran Canaria en ‘modo bombonera’ contra el Ceuta

El poder de la ambición. A por el segundo desafío. Poner fin a la sequía de victorias en el Estadio de Gran Canaria de 78 días. La UD, al alza tras su goleada a la Cultural Leonesa en el Reino de León (0-3), recibe el domingo la visita de la AD Ceuta (13.00 horas, LaLiga TV). La última alegría en el partenón de Siete Palmas se remonta al (4-0) del pasado 20 de diciembre con las dianas de Jesé Rodríguez (2), Enrique Clemente y Manu Fuster. Tras aplastar a la Cultu, la UD empató ante el Dépor (1-1), perdió ante el Córdoba (1-2) y se apiadó del Burgos de Ramis (0-0). En la última contienda de local ante el CD Castellón (1-1), volaron dos puntos.

Con 45 unidades en el casillero, los amarillos son sextos cuando restan catorce jornadas para el final del curso (42 puntos en litigio). Hay siete partidos en el Gran Canaria y siete fuera. La UD es el octavo mejor anfitrión de Segunda tras hacerse con 23 puntos. Con seis victorias y cinco empates, se contabilizan tres derrotas ante el Málaga (0-1), Almería (0-1) y la citada ante el Córdoba. Se han perdido 19 puntos de local. Ante el Ceuta, un rival directo por el playoff, llega una ocasión de oro para seguir la escalada y ganar el golaveraje ante los norteafricanos. Luego toca jugar en el Carlos Belmonte (lunes 16, 19.30 horas) y el Sporting viene a la Isla.

Dentro de la relación de los duelos con rivales directos, más allá de enfrentarse al Ceuta y Sporting de Gijón, el cuadro de Luis García Fernández tiene que afrontar tres salidas calientes. La UD tiene que ir a La Rosaleda (35ª jornada) para tumbar al Málaga, así como al Almería Stadium (40ª) para medirse a otro coco, como el Almería de Rubi. Ya en la 42ª y última fecha del curso, el Dépor de Yeremay Hernández en Riazor.

A cinco puntos para sellar de forma matemática la salvación (50), la UD debe conquistar 27 para alcanzar los 72 que te aseguran el ascenso directo. En este punto del campeonato, los amarillos están a cinco de la segunda plaza que es propiedad del CD Castellón. El Racing ya puso el turbo y tiene ocho unidades más (53), a los que cabe sumar el golaveraje.

La afluencia media en el Gran Canaria es de 19.033 fieles en los catorce duelos. En cuanto al total, van 266.458 espectadores. La UD es el quinto equipo que más aficionados congregan en esta edición liguera, tras las del Málaga CF (337.774), Sporting de Gijón (310.679), Deportivo (299.638) y Racing de Santander (287.970). El mejor dato de media, también es para el bloque boquerón con 24.127 fieles por partido. Todos los equipos citados y que figuran entre los cinco de mayor aliento de Segunda, son rivales directos de la UD.

Datos para la reflexión

En la 19ª jornada, en la última victoria amarilla en el Gran Canaria, la asistencia fue de 14.000 espectadores. Es la más baja de la temporada. En el UD-Castellón del pasado 21 de febrero, fue de 17.692.

La mayor afluencia fue de 25.193 fieles en la visita del Dépor (1-1). ¿Y este domingo? Llega el Ceuta y el 0-3 del Reino de León vale de combustible mágico para estirar la resurrección. La quinta plaza (47) está a dos puntos y el Ceuta aprieta con 44. La meta irrenunciable es subir directo y que está a cinco unidades. Hay que superar al Castellón, así como a Almería, Dépor y Málaga. Sandro lo dijo alto y claro. «Los rivales nos tienen que respetar, lo haremos desde el juego y resultados». Toque, fútbol-posesión y el peso del escudo. Y una bombonera.