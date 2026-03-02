Sociedad de pícaros 'Sandro y Jesé SL' en la UD Las Palmas: tres Champions, escuderos de Messi y Mbappé y el renacer

Complicidad y susurros al oído. Sandro Ramírez y Jesé Rodríguez, tres Champions y 328 duelos en Primera con 55 dianas. Veteranos del área y curtidos en vestuarios con Messi y Mbappé, respectivamente. Campeones de Europa con el FC Barcelona y el Real Madrid.

Productos del juego de barrio que corre peligro de extinción. Sandro entró en el 88' en la jornada de ayer en el Reino de León por Jesé Rodríguez para aprovechar un pase de Enzo para sepultar una sequía de 302 días sin marcar. La dupla del 0-3.

Padecimiento y gloria, a lo Netfllix

Siete meses KO por una lesión de rodilla y la gloria para conquistar el segundo ascenso de amarillo. Es Sandrator. Jesé, en estado de gracia, con seis dianas en este curso, le dejó su puesto y una bendición portentoso. Bautizo galáctico.

El Bichito -93 duelos en Primera, 18 dianas-, dos veces campeón de Europa con el Real Madrid, le marcó el camino. Relato de una sociedad prohibida que coinciden por primera vez en el vestuario de la UD Las Palmas. 'Sandro y Jesé, picardía SL'.

En cuestión de segundos, Sandro cerró el festival para abrazarse con su amigo de pólvora. Una complicidad notoria. Que se fundamenta en la búsqueda de segundas oportunidades. Especialistas en la redención.

Jesé llegó libre y ahora es el príncipe de Gucci con seis dianas y una asistencia anoche a Manu Fuster (la segunda de este curso). Por Sandro se pagó al Huesca un millón con el ascenso de 2023 con Pimienta ante el Deportivo Alavés y un Valles colosal -hizo siete dianas en la 22-23 y fue pichichi del proyecto con Viera y Marc Cardona-.

Cifras de amarillo y en Segunda

Sandro y Jesé tienen 53 tantos en la categoría de plata. El de La Feria tiene 83 duelos con la UD y 17 tantos. Ganó la Champions con Messi y Luis Enrique. Para el Bichito, son 91 duelos de amarillo y 22 dianas. El príncipe de Gucci tiene dos Copas de Europa con el Real Madrid y un espacio en el sistema planetario de Florentino Pérez. El niño prodigioso de Valdebebas.

El otro pasó por la factoría del Barça desde el Cadete al primer equipo. De la guerra Barça versus Madrid a subir a la UD a Primera. Un reto pendiente, cuanod han superado los 30 años. Viejos rockeros con el Roque Nublo en el alma.