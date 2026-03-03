Fallece 'Tino el Escachao', el fiel escudero de la base y colaborador eterno de la UD Las Palmas

Adiós a 'Tinito', el fiel escudero de los sueños y de los canteranos de la UD Las Palmas. 'Tino el Escachao' seguirá alentando al amarillo desde el cielo. El club grancanario anunció esta mañana el fallecimiento de Agustín Vega del Toro, conocido popularmente como 'Tino el Escachao', a los 74 años de edad y tras hacer de hombre orquesta en el club pío pío desde inicios de este siglo. Vinculado de manera estrecha al trabajo formativo de la cadena, ya hacía varias temporadas que se había desligado de la UD. Sus lágrimas el 22-J por el Cordobazo y su abrazo a Valerón el 21-J de 2015 son dos imágenes de la memoria colectiva de la entidad.

Lloró el 22-J en el Gran Canaria y fue testigo de la aparición de valores como Viera, Vitolo o en última instancia de Yeremay Hernández.

Conocido familiarmente y de forma cariñosa como 'Tino el Escachao', desde la UD se realza su figura y dedicación altruista por la formación de los talentos de la factoría.

'La UD Las Palmas recibe con profunda tristeza el fallecimiento de Agustín Vega del Toro, 'Tino'. Fiel colaborador de la entidad amarilla durante décadas, su figura estuvo muy arraigada al fútbol base grancanario. Su compromiso, su cariño y su forma de vivir el sentimiento amarillo dejan una huella imborrable en todos nosotros. Desde la UD Las Palmas enviamos nuestras condolencias y afecto a su familia y seres queridos. Gracias por tanto, Tinito. Tu pasión seguirá latiendo en cada partido, en cada aplauso y en cada gol. Descansa en paz'.

El pasado 9 de enero, con la llegada del Dépor al Hotel AC Bardinos, se vio a Tino agasajando a Yeremay Hernández. Fue emblema para la grada y un estandarte de aliento para el escudo por su condición de icono popular. Su foto con Valerón el 21-J festejando el ascenso elevó su popularidad.

Hombre orquesta en la UD

Ejercició de vigilante de las instalaciones, así como ayudante en innumerables equipos de la cadena del club amarillo. Siempre llevaba el chándal de la UD y el escudo en el pecho. Su periplo en el club comenzó a inicios de este siglo con Ricardo Ríos como presidente y fue jefe de los recogepelotas. Su ídolo era Kempes y tenía un vínculo especial con los artistas como Valerón o Viera.