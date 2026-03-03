Obituario
Fallece 'Tino el Escachao', el fiel escudero de la base y colaborador eterno de la UD Las Palmas
Muere Agustín Vega del Toro, que ejerció durante dos décadas de asistente de la base, jefe de recogepelotas y confidente de leyendas como Valerón. Forjó a talentos como Viera, Vitolo o el propio Yeremay Hernández
Adiós a 'Tinito', el fiel escudero de los sueños y de los canteranos de la UD Las Palmas. 'Tino el Escachao' seguirá alentando al amarillo desde el cielo. El club grancanario anunció esta mañana el fallecimiento de Agustín Vega del Toro, conocido popularmente como 'Tino el Escachao', a los 74 años de edad y tras hacer de hombre orquesta en el club pío pío desde inicios de este siglo. Vinculado de manera estrecha al trabajo formativo de la cadena, ya hacía varias temporadas que se había desligado de la UD. Sus lágrimas el 22-J por el Cordobazo y su abrazo a Valerón el 21-J de 2015 son dos imágenes de la memoria colectiva de la entidad.
Lloró el 22-J en el Gran Canaria y fue testigo de la aparición de valores como Viera, Vitolo o en última instancia de Yeremay Hernández.
Conocido familiarmente y de forma cariñosa como 'Tino el Escachao', desde la UD se realza su figura y dedicación altruista por la formación de los talentos de la factoría.
'La UD Las Palmas recibe con profunda tristeza el fallecimiento de Agustín Vega del Toro, 'Tino'. Fiel colaborador de la entidad amarilla durante décadas, su figura estuvo muy arraigada al fútbol base grancanario. Su compromiso, su cariño y su forma de vivir el sentimiento amarillo dejan una huella imborrable en todos nosotros. Desde la UD Las Palmas enviamos nuestras condolencias y afecto a su familia y seres queridos. Gracias por tanto, Tinito. Tu pasión seguirá latiendo en cada partido, en cada aplauso y en cada gol. Descansa en paz'.
El pasado 9 de enero, con la llegada del Dépor al Hotel AC Bardinos, se vio a Tino agasajando a Yeremay Hernández. Fue emblema para la grada y un estandarte de aliento para el escudo por su condición de icono popular. Su foto con Valerón el 21-J festejando el ascenso elevó su popularidad.
Hombre orquesta en la UD
Ejercició de vigilante de las instalaciones, así como ayudante en innumerables equipos de la cadena del club amarillo. Siempre llevaba el chándal de la UD y el escudo en el pecho. Su periplo en el club comenzó a inicios de este siglo con Ricardo Ríos como presidente y fue jefe de los recogepelotas. Su ídolo era Kempes y tenía un vínculo especial con los artistas como Valerón o Viera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- Marc Anthony revoluciona el parque Santa Catalina con 75.000 personas
- Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
- Caos en la capital: embudo de tráfico tras la colisión en la GC-1 y la avalancha hacia el carnaval
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
- DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h