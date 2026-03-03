Fuster vale el precio de una entrada VIP de la UD Las Palmas (la frase es de Setién)

Manu Fuster merece el precio de la entrada –la de Tribuna Vip para el pulso del domingo de las 13.00 horas ante el Ceuta es de 136,75 euros–. Y la frase es de Quique Setién en octubre de 2015. «Yo pagaría una localidad por ver a Tana». El técnico cántabro, 78 duelos dirigidos en el banquillo de la UD en la 15-16 y 16-17 en Primera, salió en defensa de la categoría lírica de Tana, cuando el artista del barrio pesquero de San Cristóbal era un díscolo declarado –ahora comparte vestuario con Roque Mesa en el Johor Darul Takzim de la Superliga de Malasia–.

Manu Fuster. / LA PROVINCIA / DLP

Cada vez que tocaba el balón, pasaban cosas. Que se lo digan a Sergio Ramos en el Santiago Bernabéu en el (3-3) que vale de Capilla Sixtina del setienismo –una oda al fútbol total–.

En esa dimensión de elegidos con el balón, de genio de genios, figura Fuster (Valencia, 28 años) por mayoría absoluta en esta edición liguera. Lo dicen sus cifras y es un punto a favor para Luis García Fernández. Por fin, el Aladino del Carlos Belmonte sale de la lámpara para emular a ese jugador irreverencial del Albacete (hizo ocho goles y once asistencias en la 23-24 y que le abrió la puerta de la UD, que pagó unos 1,9 millones).

Lo del genio de la lámpara es ahora el musical de moda del Teatro Cuyás. Ante la Cultural, firmó su cuarto tanto y decora su expediente con ocho asistencias. Es el cuarto jugador de Segunda más fino en la faceta de servir en bandeja de plata el caviar del tanto. El ‘14’ solo es superado por Cristian Carracero (Córdoba, nueve asistencias), Juan Otero (Sporting, 10) e Íñigo Vicente (Racing, 14).

Con 2.153 minutos, este antimazón declarado –vivió en primer persona el drama de la DANA y presto ayuda de forma desinteresada con el negocio familiar–, sólo está por detrás de Sergio Barcia (2.396’), Horkas (2.378), Lorenzo Amatucci (2.303) y Enrique Clemente (2.223). Participó en todos los duelos y en 26 de 28 de inicio. 29 disparos y un halo a Alberto Moleiro (también alcanzó ocho asistencias en la 22-23 del último ascenso con García Pimienta).

Con cuatro goles y ocho asistencias, el valenciano es el Moleiro del régimen táctico de Luis García

En la finalísima para Luis García Fernández, este futuro entrenador abrió la lata ante la vulnerable Cultural –sólo dos victorias en el Reino de León– con un toque magistral de falta para Mika Mármol. La pizarra de Mossa, el disco duro del primer técnico de la UD. Corría el minuto 48 y ese precisión lo cambió todo. En el 0-2, recibió un pase de Jesé con caño. Finalizó con algo de fortuna. También vio puerta ante Albacete, Cultural, pero en el Gran Canaria, Racing y el golpeo desde la frontal a Badía.

Tras la venta de Moleiro al Villarreal por 16 millones el pasado julio, ahora figuran el citado Fuster y Ale García como opciones más factibles para hacer caja. El ex del Albacete maravilla ante el ostracismo del Poeta Benedetti.

El mediapunta colombiano llegó en el mercado de invierno y generó una enorme expectación. Ha participado en tres duelos con solo 29 minutos. Kirian (325’) también es arrollado por el genio de la lámpara, cuyo protagonista solo se discutió en ciertos tramos con el de Jonathan Viera (865’, dos asistencias y veinte partidos). Fuster fue suplente ante la Real B –Luis García se inclinó por Lukovic, Ale, Gil y Pejiño en el frente ofensivo–, así como ante el Eibar –Iván Gil, Ale García, Viti y Lukovic–. Con el barcelonés fuera de la primera línea por decisión técnica, así como Pejiño, Fuster tiene vía libre.

La sinfonía de los 34 goles

Los 45 puntos de la UD, que le valen para ocupan la sexta posición, llegan tras 34 tantos. Los amarillos son el undécimo máximo realizador, a 22 del líder Racing. La diferencia con el segundo Castellón es de doce. Por su parte, el Almería, que es tercero, tiene 19 más que los amarillos. La renta en puntos se reduce a cuatro. Con 22 en contra, el equilibro del catenaccio de Covadonga vale oro. En esa situación de máximo equilibrio, la aportación de Fuster bien vale un ascenso. El precio de una entrada y el atajo para el despegue en León.

Se cuela Aladino en esa nómina de los elegidos con Dinko Horkas y Jesé Rodríguez. Los tres mosqueteros de la remontada. Tras superar el bache de las siete contiendas sin ganar –la depresión de los 56 días–, aparecen en el horizonte Ceuta y Albacete en el Belmonte. A falta de catorce fechas para el cierre, hay que ganar nueve para subir de forma directa (los 72 de Pimi). Aladino tiene la numeración secreta de la caja fuerte del ascenso.

La temporada pasada en Primera, con Carrión y Martínez, fue la arrancadilla. El mero calentamiento con dos tantos y una asistencia (990’). Ahora está desatado, con cosas de Tana y Moleiro. Colgar balones y tender puentes con lo imposible. Ser diferencial en el reino de Viera y Valerón. Pendientes del estreno del Mesías, el volante del Ferrari es de Aladino.