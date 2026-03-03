Herzog suple a Barcia y Viti hará de Marvin ante el Ceuta

Le toca a Juanma Herzog.El Tarzán del Anexo suple al sancionado Sergio Barcia. El central tinerfeño de la UD juega de inicio este domingo ante el Ceuta en el Gran Canaria (13.00 horas, LaLiga TV). De igual manera, ante la baja por acumulación de tarjetas del lateral Marvin Park, Viti Rozada retrocederá su posición. El ovetense encadena dos partidos de inicio ante Castellón y Cultural Leonesa como extremo.

La baja de Barcia conforma un contratiempo importante para Luis García Fernández. El zaguero vigués ha firmado una gran temporada junto a Mika Mármol. Dos indiscutibles y piezas de oro en el engranaje del preparador ovetense, que ha provocado que la UD sea el menos batido de la competición.

El plantel grancanario tiene hoy jornada de descanso y desde mañana comienzan los preparativos para tumbar al Ceuta. Se trata de un pulso capital en las aspiraciones de los amarillos tras cortar la mala racha en León. La última victoria de la UD en Siete Palmas se remonta al 20 de diciembre. Además, el cuadro caballa es un rival directo por el playoff de ascenso.

Caso Pejiño

El extremo de Barbate ha sido descartado en las dos últimas contiendas ligueras ante el Castellón y Cultural. El técnico Luis García reconoció antes de medirse a la formación leonesa que había hablado con el atacante gaditano. Junto al exjugador del Sevilla o Cádiz, también se quedó fuera de la relación de 23 jugadores, el lateral zurdo Cristian Gutiérrez. El canterano Valentín Pezzolesi bajó para competir con el filial ante el Conquense. Con 45 unidades, los amarillos darían un salto importante con la victoria. Además, se ganaría el golaveraje con los del técnico José Juan Romero, ya que en la primera vuelta acabó en tablas (1-1).