Las lágrimas de Viera por 'Tinito' en la UD Las Palmas: "Fuiste el que creyó en mí, no se me olvidará jamás. Un abrazo al cielo"

Jonathan Viera, Manuel Rodríguez 'Tonono' y Víctor Afonso. Testimonios desde el alma por 'Tino el Escachao'. "Descansa en paz amigo. Fuiste el que empezó toda esta aventura y el que creyó en mí. Eso no se me olvidará jamás. Un abrazo al cielo", valora el gran capitán de la UD sobre una figura entrañable como Tinito.

Viera estuvo cerca de dejar el club y la fe ciega del hombre orquesta le hizo aguardar por una oportunidad, que llegaría de la mano de Víctor Afonso y Paco Jémez en el primer equipo -temporada 10-11 en una explosión en la órbita profesional junto a otros platanitos como Vitolo, Aythami Álvarez o Vicente-.

Tino El Escachao. / LA PROVINCIA / DLP

El que fuese asistente de la cantera y jefe de los recogepelotas desde la 02-03 en la casa amarilla sentía predilección por Viera. "Es un artista, el Romario", repetía desde el el Campo del Mundial 82 de Jinámar, donde el Juvenil de División de Honor de la UD conquistó el entorchado autonómico.

No hay carrera de leyenda de Viera sin el apoyo de Agustín Vega. Manuel Rodríguez 'Tonono', jefe de Formación y Captación de la UD, hace pública su "sorpresa" por el fallecimiento de un excolaborador de la casa amarilla. "Se va algo de nosotros, fue captador, formador y ante todo, una persona entrañable. Vinculada a la UD de todas las maneras, pero sobre todo, desde el corazón".

Por su parte, Víctor Afonso, exjugador del cuadro amarillo y una figura con tres ascensos, también llevó las riendas de Las Palmas Atlético. "Le conocíamos como Tino el caramelo, siempre estaba con una golosina y pendiente de los más jóvenes. Le queríamos mucho porque siempre estaba vinculado con la base".