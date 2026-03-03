Cinco mosqueteros con pasado amarillo
La maldición de los ex de la UD Las Palmas: Arvelo, Mata, Lukovic y Marc son invisibles
El tinerfeño suma un minuto en el Unionistas de Salamanca y el veterano ariete del Racing lleva dos en dos duelos; el serbio encadena cuatro partidos en la grada en la segunda inglesa y el leridano, por su parte, no jugó ayer en Córdoba
La cruenta vida de los ex de la UD Las Palmas. Fichajes invernales que pasan de puntillas. A la grave lesión de Edward Cedeño, que se marchó al Albacete y fue intervenido de urgencia, cabe sumar el rol residual de Adam Arvelo (un minuto en el Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF), Jaime Mata (dos minutos en el Racing de Santander) y Marc Cardona (dos partidos con el Andorra y 25 minutos). Por su parte, el pistolero serbio Lukovic encadena cuatro partidos en la grada en el Perston de la segunda inglesa.
De los nombres citados, solo Arvelo y Cedeño están a préstamo -volverán en junio a la UD Las Palmas-. El atacante tinerfeño llegó el pasado verano como el primer fichaje de Luis Helguera para la reconstrucción tras el descenso del 'martinato' y solo participó con un minuto ante la Cultural Leonesa el pasado 20 de diciembre en el Gran Canaria. En Copa del Rey, jugó 68 minutos de amarillo en la eliminación ante el Extremadura en el Francisco de la Hera.
Arvelo fue presentado junto al meta de Teror Adri Suárez en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. En el caso del arquero, forma parte del plantel profesional de Luis García Fernández y no se ha estrenado de forma oficiosa -figura a la sombra del intocable Dinko Horkas y Churripi, que estuvo cerca de salir de la Isla en el pasado mercado invernal para militar en el Granada-.
Hacer grupo
Jaime Mata dejó la UD el pasado 21 de diciembre y el 9 de febrero, ya con el mercado invernal cerrado, su incorporación con el líder Racing de Santander. A sus 37 años, ha participado en dos partidos con dos minutos ante Eibar y Castellón. La valía de Mata ha sido reconocida públicamente por Jonathan Viera y otros veteranos de la caseta pío pío.
Sonada y controvertida fue la salida de Lukovic (que hizo cuatro tantos con la UD). Quedó marcado por el 'caso del ferry' y aquel complicado viaje a Ceuta por las condiciones climatológicas. Desde aquella suplencia en el Alfonso Murube ante los norteafricanos, próximo rival de la UD, ya nada fue igual para el ariete. Ahora está cedido por el Racing Club de Estrasburgo galo en el Perston NE de la Championship. En la segunda inglesa, encadena cuatro duelos sin minutos y solo cuenta con una actuación de 45' ante el Portsmouth FC.
Y Marc Cardona no participó ayer en la goleada del Andorra en el Nuevo Arcángel contra el Córdoba -para hacerle un favor a la UD Las Palmas en su cruzada por el playoff-. Suma 25 minutos en su ciclo en el club tricolor, tras marcharse dando un portazo sobre su ostracismo y relación Luis García Fernández. Apenas 70 minutos suman los cinco ex de la UD, con un Cedeño lesionado desde el pasado diciembre -fue operado el 29 de diciembre-. Es como si estuviesen malditos.
