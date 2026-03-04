Adiós a Tino El Escachao: corona fúnebre de la UD Las Palmas, velatorio en Las Torres y entierro mañana a unos metros del Gran Canaria

Un hasta siempre, Tinito. ¡Y nos vemos en la guagua!. Los restos mortales de Agustín Vega del Toro, conocido por toda la familia de la UD Las Palmas como Tino El Escachao, que falleció ayer a los 74 años en la capital grancanariar, serán velados este miércoles en el Tanatorio de San Miguel de Las Torres -salón 108-. El entierro tendrá lugar el jueves en el Cementerio de San Lázaro y se guardará un minuto de silencio el próximo domingo ante la AD Ceuta (13.00 horas, LaLiga TV). La UD depositó en la jornada del miércoles una corona en memoria de una figura especial, que dejó el fotograma de sus lágrimas con el Cordobazo en 2014.

De Vitolo a Viera, pasando por el vicepresidente Nicolás Ortega, la familia de la UD está de luto por la muerte de una figura carismática, que trabajó durante más de dos décadas en la casa amarilla. Esta mañana, Sandro Ramírez, se emocionó al enaltecer la tarea sencilla y altuista de Tinito. "Quiero tener unas palabras una persona muy especial, que todos conocemos. Son Tinito. Ayer fue un día triste para todos los que conocimos desde niño. Fue una persona muy importante dentro de la familia de la UD Las Palmas. Tenemos recuerdos imborrables suyos, siempre con su cariño, sonrisa y ayudando a todo el mundo. Yo fui uno de ellos. Siempre será recordado como parte importante de este club. Lo que necesite su familia estaremos disponibles para lo necesario", valoró el delantero grancanario, que vio puerta ante el Ceuta tras superar un calvario de siete meses por lesión.

Anécdota de los churros

De filiales, recuerdan las locuras de Tino El Escachao. "Traía churros cada mañana para los chiquillos y eso te marcaba. Por encima de los salarios y los presupuestos, dentro de los clubes hay figuras con un corazón enorme. Lo podías ver en cualquier latitud de la Isla para ver un partido de un equipo de la cadena. Marcó a mucha gente, como a futbolistas de la dimensión de Viera, Momo, Aythami Artiles, Araujo...A él le daba igual, que fuese un alevín que un profesional. Solo le importaba el escudo de la UD Las Palmas; su único equipo".