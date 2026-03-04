El 'presi' del Ceuta habla de los viajes y de su buen rollo con la UD Las Palmas: "El 30% del presupuesto es para los desplazamientos"

¿Cómo es eso de llevar un club como el Ceuta el límite del Playoff y en pleno Ramadán? ¿En qué le afecta?

Bueno, la vida en Ramadán es igual pero te tienes que privar de algunas cosas como comer, beber, fumar o mantener relaciones hasta que se vaya el sol. Pero más allá de eso es un trabajo espiritual en el que tienes que estar bien contigo mismo, con tus amigos, con Dios, con la familia... Intentar ese equilibrio y estar en paz aun privándote de cosas que tienes a diario. Es un trabajo duro pero cuando se consigue es una satisfacción muy grande. Nos sentimos puros, conectados y eso genera buenas sinergias.

Y el sábado vuelo a Gran Canaria. ¿Cuál es el plan de viaje?

Salimos desde Málaga. Barco hasta Algeciras, autobús hasta Málaga y luego avión directo a la Isla.

¿Cómo ha sido la temporada con los viajes?

No es nada nuevo. Al final desde que estábamos en Tercera División hacemos esto y lo tenemos normalizado. Nuestros jugadores y nuestro entrenador nunca se quejan de que están cansados de tanto viaje. Simplemente son profesionales ,vivimos en Ceuta y tenemos que viajar donde sea. Para la UD Las Palmas será más o menos igual.

¿Entonces en lo referente a los viajes se sienten un poco hermanados con la UD, que también sufre esas consecuencias en cuanto a la distancia?

Mucho, nos sentimos muy hermanados con la Isla en ese sentido. Cuando jugaron aquí en diciembre nos propusieron posponer el partido y dijimos que sí de una porque empatizamos mucho con ellos y sabemos lo que se sufre.

¿Qué le pareció el lío que se formó con la UD cuando jugaron en Ceuta, las quejas de Luis García por el viaje y la respuesta de Romero?

A ver, yo creo que Luis estuvo educado. Dijo que pensaba que había un agravio por haber viajado el mismo día pero más allá de eso lo que no entendió fue la decisión del Juez Único de Competición, pero con nosotros fue respetuoso. Romero dijo que a la UD le honraba venir y jugar. Nosotros hicimos lo que pudimos por cambiarlo pero no era decisión nuestra. Por lo demás, encantados con Las Palmas les deseamos lo mejor del mundo.

Luhay Hamido, presidente del Ceuta / LP/DLP

¿Le cabrea que los equipos se quejen cuando viajan a Ceuta?

Claro que nos molesta, porque nosotros lo hacemos cada dos semanas y no nos quejamos y que ellos se quejen... Ni a la UD Las Palmas ni al Ceuta les escucharás decir cuando pierden que el viaje ha sido largo y que por eso han perdido. Hacemos viajes lagos y con conexiones y si no ganamos no nos vamos a escudar en el viaje. Si se pierde se pierde, pero es que ellos vienen una vez y si pierden dicen que es culpa del viaje.

Y a nivel económico, ¿En qué le repercuten los gastos en viajes?

Al igual que la UD los gastos se incrementan mas, lo cual te quita fuerza para límite salarial o cualquier otra cosa que necesite el club. Esta temporada hemos tenido viajes muy caros, pero ahora mismo no sabría decirte cuál ha sido el que más.

¿Qué partida presupuestaria destinan a los viajes?

Como mínimo un 30% del presupuesto total. Es bastante. [El Ceuta tiene un presupuesto de 11,4 millones, por lo que destinarían 3,4 millones a los viajes]

¿Cuánto cobra el Mbappé del Ceuta, Marcos Fernández?

No lo puedo decir, los contratos de los jugadores son confidenciales, pero buen intento.

¿Es cierto que siente cierta predilección por Miguel Ángel Ramírez?

Sí. Tengo buen rollo con el y me gusta cómo hace las cosas. Cómo se reinventa y resucita año tras año. Es difícil lo que hacemos y siempre digo que quiera saber cómo camino que se ponga mis zapatos.

¿Es especial este viaje? Hace mucho que el Ceuta no juega con la UD Las Palmas...

Es muy importante. Jugamos hace unos años pero no era el primer equipo. Hablé esta semana con Chus Trujillo y estaba contento de que fuéramos a jugar hasta ahí. Ir a jugar al Estadio de Gran Canaria es algo tremendo. Estamos contentos e ilusionados.

En el desplazamiento de la UD a Ceuta, hubo aficionados amarillos que acompañaron al equipo y ahí hicieron buenas migas con la afición ceutí. ¿Tiene constancia de que vayan a venir aficionados del Ceuta a Gran Canaria?

Sí, sí. Algunos irán y harán una previa como hicieron aquí y eso es lo que más nos gusta, que haya ese ambiente y esa complicidad. Ese tercer tiempo y esa competencia sana entre aficiones es lo más bonito del fútbol.

Están a un punto de la UD, el equipo que a día de hoy marca el Playoff. A nivel presupuestario, ¿Está el Ceuta preparado para jugar en Primera División?

No. Ese tema no lo hemos tocado ni planteado. No conocemos la categoría ni los presupuesto y por ahora tampoco queremos saberlo. Queremos acabar este año y disfrutar, pero de momento no nos lo planteamos. Que sea lo que tenga que ser y ya después pondremos la vista en el futuro.

¿Qué espera del duelo del domingo?

Lo que espero es un gran partido y si podemos traernos un punto fenomenal. Luego desearle lo mejor a la UD Las Palmas y que ojalá puedan conseguir el objetivo de ascender porque son un clásico de la Primera División.