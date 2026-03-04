Sandro y el objetivo de la UD Las Palmas: "El ascenso directo hace una semana parecía inalcanzable y ahora estamos ahí"

Sandro Ramírez y la voz de la veteranía que faltaba para completar el discurso de la tranquilidad en la UD Las Palmas. Kirian, Jonathan Viera y Jesé ya salieron a apagar fuegos cuando la situación estaba caliente, y ahora es Sandro el que después de volver de su lesión a lo grande con gol incluido, pone la cordura y deja claro que el objetivo del equipo sigue siendo el mismo.

Sandro se abraza con Jesé Rodríguez. / LA PROVINCIA / DLP

"Hace una semana el ascenso directo parecía inalcanzable y ahora estamos ahí. Cada semana es una oportunidad para dar la vuelta a la situación, seguimos arriba y vamos pasito a pasito, con tranquilidad. Esa es la mentalidad que tenemos", expresó el canario en rueda de prensa.

Un Sandro Ramírez despreocupado con el hecho de finalizar contrato el 30 de junio, y enfocado en el presente y en los partidos que le restan a la UD para conseguir el objetivo. "Todo lo que venga para mí ahora es positivo porque vengo de una situación complicada. Acabo contrato pero no me preocupa. He dudado de mí mismo de si volver a competir como para pensar en si voy a tener contrato el año que viene. Ya se verá que pasa a final de temporada".

Los susurros con Jesé

A pesar de que todo el vestuario ha estado volcado con la recuperación de Sandro, si hay un nombre propio es el de Jesé Rodríguez. La figura que enloqueció con el gol del '19', el primero en correr a abrazarle y entre líneas, una frase que llenó de fuerzas a Sandro antes de saltar al terreno de juego. "El otro día me dijo que iba a marcar, que estaba seguro. Le tengo un cariño especial, ha sido parte de todo esto y siempre ha tenido palabra de apoyo".

Sandro Ramírez / EFE

Pero el Bichito no ha sido el único apoyo para Sandro, porque detrás siempre tuvo el aliento del técnico Luis García. "Siempre me ha dicho que soy una parte importante del club y nunca me ha metido presión para volver, sino al contrario. La confianza siempre ha estado y eso es parte fundamental del proceso para luego rendir al mejor nivel", indicó el delantero.

Antes de salir a jugar Jesé me dijo que iba a marcar, que estaba seguro. Le tengo un cariño especial

Diez meses tardó Sandro en volver a participar en competición oficial. Diez meses de recaídas, de mañanas solitarias en el gimnasio y de fines de semana viendo al equipo desde la grada. "Lo más difícil ha sido la incertidumbre de no saber cuándo vas a estar bien. Tenía en mente unos plazos, lo intentamos y vimos que la rodilla no respondía, por lo que tuvimos que parar y volver atrás. Ha sido un proceso largo pero siempre he estado apoyado".

Los momentos finales

Y ahora que todo ha pasado, se alista para uno de los momentos más importantes de la temporada y su favorito a nivel personal: "La gente que me conoce sabe que estos momentos finales me gustan, porque cuando mejor compito es cuando la cosa se complica", asegura. Un Sandro Ramírez que de volver a su mejor versión, será el fichaje soñado de la UD para este tramo final.

Sandro Ramírez festeja su tanto a la Cultu. / LA PROVINCIA / DLP

"La idea y el objetivo está claro, queremos estar arriba hasta el final. Ya todos sabemos cómo son la segundas vueltas de Segunda División. Los resultados y las dinámicas negativas cambian con un resultado", apuntó el ex del FC Barcelona, que aprovechó la oportunidad para despedirse de Tino, que falleció ayer y que hoy será enterrado.

Noticias relacionadas

"Antes de empezar a responder me gustaría tener unas palabras para Tino. Ayer fue un día triste para todos los que lo conocemos desde niño. Una persona que ha sido muy importante dentro del club, tenemos recuerdos imborrables de el, siempre con su sonrisa ayudando a todo el mundo. Yo fui uno de ellos y quiero darle ánimos a su familia. Siempre será recordado como parte importante del club y todo lo que necesite su familia estamos disponible para lo que sea".