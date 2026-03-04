La UD luce el segundo techo de gasto con 15,1 millones

La UD presume de músculo financiero y es segunda en el techo de gasto con 15,1 millones. El proyecto deportivo amarillo, tras las cuatro incorporaciones en el mercado invernal –Poeta Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo y Miyashiro–, sube en 1,8 kilos en relación al dato del pasado septiembre (13,3). Con 45 puntos en 28 jornadas, Las Palmas va por detrás en la tabla del líder Racing (53), Castellón (49), Almería (49), Dépor (49) y Málaga (47), que tiene menor margen de gasto según los datos publicitados ayer por la patronal de LaLiga –ver sabatino del margen derecho con los 22 equipos y su frontera para acometer los refuerzos–.

El campeón del límite salarial sigue siendo el CD Leganés (con 19,7 y tras subir tres millones). Tras el recién descendido pepinero, aparece la UD, que también bajó el pasado mayo. Luego aparecen Racing (13,8), Dépor (13,2), Zaragoza (12,8), Real Valladolid (12,1), así como tres firmes aspirantes al ascenso como Málaga (11,7), Castellón (11,5) y Sporting (11,1).

El Lega tiene 34 puntos y está cuatro puntos por encima del descenso. El Valladolid completa la nómina de los tres descendidos del ático de Pedri y Mbappé y tampoco le va muy bien: 32 unidades y ligeramente sobre el abismo. El caso más sangrante es el Zaragoza que es colista con el quinto mayor límite salarial de la competición. La situación del campeón de Europa maña es dramática, al figurar a ocho puntos de la permanencia.

El poder del jeque almeríense

La capacidad de gasto de los 22 de Segunda asciende a 220,38 millones. Hay una subida de 20 ‘kilos’ en relación al dato del pasado septiembre. Otro que da un salto importante es el Almería, que pasa de 3,39 millones a 10,54. La UD tiene que visitar al cuadro indálico el próximo 17 de mayo en el Almería Stadium. El Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) es la cifra que recoge la cantidad tope para destinar a salarios de futbolistas, técnico, segundo preparador y preparador físico (plantilla inscribible), así como en el filial, la cantera y otras secciones del club (plantilla no inscribible).

Racing, Castellón, Almería, Dépor o Málaga, con más puntos, gastan menos en fichajes

Dentro del apartado de plantilla deportiva inscribible se incluyen las remuneraciones salariales fijas y variables –pagos en dinero o en especie como un bien inmueble, un coche de alta gama o estancias en hoteles de lujo–. También figuran las remuneraciones por cesiones de los derechos de imagen, la amortización de los fichajes, las cuotas de Seguridad Social, indemnizaciones por la extinción de contratos, primas colectivas y gastos de adquisición al tener que pagar primas a representantes.

Todo sobre la mesa

El consejo de administración, encabezado por Miguel Ángel Ramírez, y la comisión deportiva, con Luis Helguera como cerebro, han pujado fuerte por el ascenso con un salto en la inversión. Cuatro fichajes, cuatro motivos de peso para volver a Primera tras la hecatombe con el martinato. Benedetti llega libre tras su paso por México, pero hay que afrontar un pago de 2,9 millones a los representantes para que sea amarillo hasta junio de 2030. En relación a la operación Miyashiro, está a préstamo por el Kobe y con compra con el salto de categoría de unos tres kilos. Iker no tiene opción de adquisición y en el caso de Pedrola (Sampdoria), hay que negociar el próximo junio.