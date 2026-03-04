Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UD Las Palmas anuncia lo que ya se sabía: Clemente renueva hasta 2029 y Enzo será el siguiente

El club isleño hace oficial la ampliación contractual por tres años del lateral y central zurdo, que cambió de agente y ha tocado techo con Luis García. Luego le toca al timonero galo y uno de los capitanes

Enrique Clemente festeja en el Gran Canaria.

Paco Cabrera

Alfombra roja a 'Maradona Clemente'. Un reconocimiento a una temporada para enmarcar. La UD Las Palmas confirma la ampliación contractual del zaguero maño Enrique Clemente hasta junio de 2029 -por tres temporadas más-. El vínculo del exjugador del Real Zaragoza o Real B concluía el próximo 30 junio y el acuerdo estaba cerrado desde hace meses. No se pudo hacer público el pasado enero para que no afectase al tema del fair play financiero.

El siguiente activo del plantel en recibir el premio de la renovación será Enzo Loiodice. Con timonero galo y uno de los capitanes, ya se han entablado las primeras conversaciones y el entendimiento es total con el francés, que dio el pase a Sandro Ramírez del 0-3 ante la Cultural Leonesa.

