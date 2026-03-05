Batallitas de Tino ‘el Escachao’: churros, muletas y una moto

El extrabajador de la UD Agustín Vega del Toro Tino El Escachao es enterrado en la tarde de este jueves (15.30 horas) en el Cementerio de San Lázaro. Descansará junto al Gran Canaria, el jardín de sus sueños y lágrimas. Sus 20 años al servicio del club dejan un listado de anécdotas que retratan al personaje. En moto con un internacional y pentacampeón de Europa como Vitolo cuando era un juvenil soñador. Churros en el Anexo con Viera, que sería la mayor venta en la historia del club. Y un homenaje sonoro de la Murga Los Trapasones en Barranco Seco con ovación del plantel de Herrera (2015). Disfraces, muletas y el escudo. Los pilares de este religioso de lo sencillo que fue encontrado muerto en la casa de un amigo.

En el universo de Tino El Escachao, no había imposibles. Industria de batallitas de Netflix. En el féretro hay un gigante de 1,57 metros. Bandera amarilla y una vida de hombre orquesta. De cabrero a vender periódicos en el Insular.

Jefe de recogepelotas y recadero en moto. Árbitro, técnico de la base y actor en una campaña de renovación de abonos tras el cataclismo emocional del Cordobazo. Una figura amada por la grada y que ya forma parte del recuerdo colectivo como Fernando El Bandera, Santiaguito y seres mitológicos que también meten goles. No salen en transfermarkt.es ni tiran de postureo tuitero. Tampoco cobran del régimen. Legionarios del sentimiento como Hermógenes Celada, presidente de La Peña de La Bañeza y que lucha por su vida –fue intervenido de dos tumores en la cabeza–. Héroes de otra pasta.

Es un hasta siempre, Tinito. ¡Y nos vemos en la guagua!, como patentó Herrera, con el que tenía una especial conexión. Los restos mortales de Agustín Vega del Toro (74 años), Tino El Escachao, como marca de generosidad fueron velados ayer en el Tanatorio de San Miguel de Las Torres -salón 108-.

El entierro en San Lázaro congregará a decenas de aficionados y a una representación de la directiva amarilla. El domingo, antes de la disputa de la 29ª jornada ante el AD Ceuta (13.00 horas, LaLiga TV), se detiene el reloj como el 17 de agosto cuando se honró al lateral fallecido del filial Zeben Ramos.

Se fracturó el peroné en Telde y el plantel de Herrera le ovacionó bajo acordes murgueros

La UD depositó en la jornada del miércoles una corona fúnebre en memoria de esta figura especial, que también fue homenajeado por Ultra Naciente en redes sociales. ‘En aquellos campos de tierra o en el verde del Estadio de Gran Canaria. Siempre unido al fútbol. Nunca olvidaremos tu complicidad con la grada. Tino uno di noi’, reflejó el grupo más pasional del Insular y la bombonera de Siete Palmas.

De un exjugador ilustre de la UD como Víctor Machín Vitolo al capitán Jonathan Viera, pasando por el vicepresidente Nicolás Ortega, la familia de la UD luce un crespón negro en el alma. Es un dolor que salpica al portavoz del plantel pío pío como Sandro Ramírez.

«Quiero tener unas palabras para una persona muy especial, que todos conocemos: es por Tinito. El martes fue un día triste para todos los que le conocimos desde niños. Fue una persona muy importante dentro de la familia de la UD. Tenemos recuerdos imborrables suyos, siempre con su cariño, sonrisa y ayudando a todo el mundo. Fui uno de ellos. Siempre será recordado como parte importante del club. Lo que necesite su familia estamos disponibles; para lo que sea», relató el ex del Barça.

«Para lo que precise su familia, aquí estamos», realza un emocionado Sandro sobre el fallecido

Tino miles de corazones rotos. El monarca del altruismo. «Lo teníamos asalariado y le dimos todas las herramientas profesionales y personales precisas. Para todo el equipo de profesionales de la cantera, no habrá nadie igual. Esta fue su casa de siempre», insiste Nicolás Ortega, presidente de filiales y vicepresidente de la UD, con más de mil partidos de directivo. Para Vitolo, es un golpe duro. «Te quedas sin palabras». Viera quiere brindarle su tercer ascenso y prepara el vuelo más emocional.

De filiales, recuerdan las locuras de El Escachao. Capítulos geniales, barnizados de la cómico.

«Traía churros cada mañana para los chiquillos en el Anexo. También lo hacía en Barranco Seco o en La Ballena. Eso te marcaba; esa generosidad extrema en tiempos en los que solo influye un resultado. Por encima de los salarios y presupuestos, dentro de los clubes hay figuras equipadas con un corazón enorme. Lo podías ver en cualquier latitud de la Isla para ver un partido de la cadena. Del Alevín al Juvenil. La UD lo era todo, no tenía horarios», realza un veterano ejecutivo de la cadena de filiales.

Marcó a mucha gente, como a futbolistas de la dimensión de Momo –asistente de Luis García Fernández junto a Adrián Martín –, Aythami Artiles, Sergio Ezequiel Araujo, Roque Mesa, Asdrúbal, David Simón, Nauzet Alemán...Se fracturó el peroné en el Pablo Hernández y llegó el homenaje murguero. «Le daba igual, que fuese un alevín que un profesional. Solo le importaba que estuvieses bien. Nos reíamos mucho, sabía mucho de los trucos del fútbol y eso que no tenía el carné. Como entrenador, hubiese sido alguien increíble», concreta Aythami Artiles Oliva, que también encontró la conexión Escachao como con Juan Carlos Valerón.

Estrella digital del aliento

De cabrero a un entierro con galones. Amado por el Gran Canaria e icono digital por humoristas como Era un Crass. «Me paran por la calle y siempre les doy una foto, jamás me negué», repetía. Fuera del club amarillo desde hace años, queda su dedicación sin límites. Hasta perderlo todo y el aliento.

Una moto para llevar a Vitolo, el regalo de su elástica del Sevilla cinco años después. El amor de Viera con el «fuiste el que creyó en mí...Abrazo al cielo». Un ataúd como plataforma para teletransportarse. 1,5 metros de eternidad. Corazón de dos toneladas y el guardián más entrañable del escudo. Dar tanto a la UD sin esperar nada, hasta que te escacha la vida.