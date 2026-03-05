El pique del viaje a Ceuta y la «liga adulterada» de la UD Las Palmas: Luis García VS Romero

Si hay un viaje que la UD Las Palmas no va a olvidar fácilmente es el que realizó a Ceuta en el mes de diciembre. Un desplazamiento que mientras que en un principio parecía de lo más normal a excepción de los visados necesarios para poder acceder a la ciudad desde Marruecos, se convirtió en una odisea. Con el partido fijado para el domingo 14 de diciembre, desde el club priorizaron el descanso y el bienestar de sus jugadores y decidieron contratar un chárter para volar el sábado 13 desde Gran Canaria a Tetuán, y desde ahí coger una guagua que les llevara hasta Ceuta. Sin embargo, una borrasca impidió salir a los amarillos del aeropuerto canario pese a que lo intentaron durante horas.

Enrique Clemente y Jesé festejan el gol de la UD en el Alfonso Murube de Ceuta / LOF

Un avión en el que estaba la plantilla citada por Luis García al completo, a excepción de Milos Lukovic y Edward Cedeño, por aquel entonces jugadores de la UD. Ellos dos, junto a una parte del staff y debido a problemas con el visado, tuvieron que realizar el camino largo: avión Gran Canaria-Málaga, de ahí guagua hasta Algeciras, y desde ese punto un ferry hasta Ceuta. Un recorrido que tampoco pudieron finalizar el sábado por las condiciones climatológicas en el mar. Mientras que los que viajan en chárter volvieron a casa para dormir y se citaron nuevamente en el aeropuerto a primera hora de la mañana, el serbio y el panameño hicieron noche en Málaga.

El domingo, el mismo día del partido, la expedición amarilla llegó a destino sobre la bocina. Lo hizo cuatro horas antes de que el pulso comenzara, a la carrera y estando en el aire la disputa del duelo. La UD Las Palmas, por mediación de su presidente Miguel Ángel Ramírez, pidió el aplazamiento y aunque desde el conjunto ceutí aceptaron la propuesta conscientes de que esa problemática la podían tener ellos en cualquier momento, el Juez Único de Competición decidió que el encuentro se iba a celebrar con total normalidad. En el once inicial de Luis García sorprendió con la presencia de Jesé Rodríguez por primera vez en el curso junto a Jonathan Viera.

Llegada a la carrera

Después de un primer tiempo de bostezos, Clemente logró abrir la lata en el 52’, y cuando parecía que los tres puntos se iban a ir hasta Gran Canaria, José Joaquín Matos puso tablas en el marcador. Fue en el 89’, lo que provocó un jarro de agua fría para una UD que no lo había pasado bien durante el viaje y que obligó a Luis García a explotar en la rueda de prensa post partido. «La competición no tiene igualdad en el momento en que se disputa este partido (...) Está adulterada», expresó abiertamente. «Creo que muchas veces falta en este deporte que mueve tantas pasiones falta sentido común».

La afición de la UD festeja el gol de Clemente en Ceuta / LOF

Una excusa tras el empate en la que también salieron los nombres propios de Lukovic —que desde ese entonces no volvió a ser titular y se terminó marchando del club en el mercado invernal— y Cedeño, que también abandonó la UD. «Nos dijeron que en el barco salieron las sillas por el aire. No hablo solo de mis jugadores, sino también de un importante equipo como es el arbitral», indicó el ovetense.

Romero, el técnico ceutí, no se quedó atrás y defendió la localización de su equipo. «Nosotros hemos entendido que ellos han tenido problemas para viajar y no hubiéramos tenido inconveniente en aplazarlo, pero dicho esto, han venido en chárter directo desde Las Palmas hasta aquí. Nosotros hacemos viajes de 14 o 15 horas y hay días que llegamos a la una de la mañana del día anterior y jugamos a las doce», valoró. Unas palabras que matizó con el privilegio que tienen los futbolistas. «Están preparados para bajarse de un avión y jugar un partido. No tienen que poner ladrillos ni adoquines. No creo que Luis lo haya dicho como una excusa por el empate, porque entonces sería algo que nosotros tendríamos que hacer constantemente».

Un viaje sin quejas de por medio

De hecho, mañana el Ceuta realiza el mismo trayecto que hicieron Lukovic y Cedeño aquel 14 de diciembre. Ellos lo harán tanto para ir como para volver a Ceuta sin contar con ningún chárter. Barco hasta Algeciras, guagua hasta Málaga y desde ahí un avión hasta la Isla para disputar un encuentro con sabor a final: la UD marca el Playoff con 45 puntos mientras que el Ceuta es séptimo en la clasificación con 44. Un partido en el que Luis García y Romero volverán a verse las caras después de aquel pique provocado por el estrés de un viaje odisea marcado por una borrasca que fue la culpable de complicar todo.

Esta vez será diferente: la UD actuará de local y contará con el apoyo de la afición mientras que el Ceuta, acostumbrado a viajes interminables cada dos semanas para jugar, volverá a enfrentarse al primer equipo amarillo después de tantos años.