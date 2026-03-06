Entrevista | Aboubacar Bassinga Jugador del Ceuta cedido por la UD Las Palmas
Bassinga a corazón abierto: «No soy un icono de la libertad»
El de Costa de Marfil, que llegó a Gran Canaria en patera cuando tenía 14 años y logró cumplir su sueño de ser jugador profesional de fútbol gracias a la UD, regresa al feudo amarillo defendiendo los colores del Ceuta, equipo en el que está cedido: Si marco no lo voy a celebrar. La UD para mí lo es todo»
De una patera al Estadio de Gran Canaria. De una patera al fútbol profesional. ¿Se considera un icono de libertad?
No diría que me considere un icono de la libertad. He tenido unas circunstancias diferentes pero he llegado a lo que soy gracias a la ayuda de muchas personas y de la UD Las Palmas. No ha sido fácil, pero me llena de orgullo pensar que desde que yo debuté he abierto las puertas a muchas personas.
¿Por qué decidió subirse a una patera?
No hay un porqué a eso. Piensas en lo que te gustaría hacer en un futuro y lo haces. Yo lo tenía claro, que era jugar al futbol.
¿Cómo es el trámite para acceder a una de ellas?
Al ser pequeño -tenía 14 años- no tenía ni idea de cómo funcionaba todo. Hicieron que no me enterara de nada hasta llegar al destino. Al final son cosas que no sabría decir porque yo no estuve en ese proceso. Realicé la travesía con mi primo, pero él se marchó a Francia.
¿Su familia dónde está ahora?
Tengo una parte en Costa de Marfil y otra en Francia.
¿Va mucho a su país?
En mi primer año de debutar fui en invierno y verano y después de eso nada. He ido siempre que he tenido la oportunidad, y me gustaría ir en verano.
¿Quién fue su primer ídolo de la infancia?
Estando en Costa de Marfil me fijaba en Drogba, que ha jugado en grandes equipos. No jugábamos en la misma posición pero por ser quien era todos nos fijábamos en él. Al crecer vi muchas cosas y en función de eso vas pensando en lo que te gustaría ser y yo lo tuve claro desde el principio, a mí me hacía feliz el fútbol.
¿Cómo se pone fin al problema del racismo?
Eso es algo que nadie controla. Da igual cómo te eduquen en casa, porque luego esta la autoeducación de la calle. Siempre habrá ignorantes que toman la libertad de decir lo que quieran sin pensar que pueden hacer daño a las demás personas. Ojalá ponerle fin pero siempre habrá gente de ese tipo, al igual que también hay gente muy buena. El tema de la inmigración es algo que no controlamos nosotros.
Habla muy bien español. ¿Se apoya en los libros para seguir aprendiendo o no le gusta la lectura?
Sí, suelo leer. Antes no me gustaba pero ahora con los viajes sí. Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama ‘De mí para mí’.
¿Sigue estudiando cocina?
No. Ahora estudio inglés y otras cosas pero los estudios de cocina no los he vuelto a tocar.
Decía que llegó a Gran Canaria en busca de un sueño y ya lo ha conseguido. Ahora mismo, ¿Cuál es su sueño?
La verdad que sigue siendo el mismo. Quiero seguir creciendo. Estoy agradecido a todos los que han permanecido en el camino. Me gustaría poder ayudar a mi familia, en que estén lo mas estable posible y cuando más cerca de mi mejor.
Y ahora se mide a la UD. ¿Si marca lo podrá celebrar?
Imposible, eso no se celebra. Es el equipo que me lo ha dado todo. Voy con el corazón partido pero hay que ser profesional. Mi idea es salir a jugar, darlo todo, disfrutar y que el mejor gane pero si marco no lo podré celebrar, eso lo tengo claro.
¿Qué significa para usted la UD Las Palmas?
La UD para mí lo es todo. Yo tenía claro al llegar que me quería ir a Francia y desde el club me dieron la oportunidad de jugar. Han tenido mucha paciencia conmigo para solucionar los papeleos y para mí ahora mismo lo son todo. Me han ayudado a conseguir mi sueño y apostaron por mí desde el minuto uno. Eso no se olvida.
Tiene muchos amigos en la Isla. ¿Irán a verle al Gran Canaria?
Sí. Vamos apretados de tiempo porque después del partido nos vamos, pero irán amigos del centro de menores y amigos del equipo. Trataré de sacar algo de tiempo para verles y estar con ellos.
¿Guarda relación con algunos jugadores de la UD?
Sobre todo con los del filial. Del primer equipo me preguntaban cuando estuve lesionado pero con los que más contacto tengo es con Valentín Pezolessi, Juanma Herzog, Iñaki o Sergio Viera. Son gente con quien hablo y guardo relación.
