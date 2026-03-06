Luis García pone a Pejiño en su sitio: “En la UD Las Palmas todos deben estar al 200%”

De artista y jugador diferencial a señalado en la lista de convocados en dos jornadas consecutivas. El misterio de las ausencias de Pejiño sale a la luz. “Él sabe lo que le ha faltado y lo ha entendido perfectamente. Estamos en un momento de la temporada donde cualquier mínimo detalle te puede meter o sacarte de la lista o del once y necesitamos a todos enchufados pese a las situaciones individuales. Aquí prima lo colectivo y nadie se puede salir del camino”, expresó García en la rueda de prensa previa al duelo del domingo ante el Ceuta (13.00 horas, LaLiga)

Un partido que estará repleto de cambios en los esquemas, puesto que no estarán los sancionados Barcia ni Marvin. “Es un reto para los que trabajan día a día. Para nosotros nunca es una excusa las bajas, sino una oportunidad para los demás”. Sin embargo, pese a las bajas, parece que la UD recupera a Ale García de su lesión.

El que estará disponible es el pichichi Jesé Rodríguez, un jugador que para Luis García es el más determinante “junto con otros” del equipo, por lo que merece la exigencia que se le está pidiendo. “Le animamos que siga de la misma manera. Le voy a exigir lo mismo o mas porque estoy convencido de que nos puede dar más”.

También estará presente el capitán Jonathan Viera, un futbolista que aunque no cuenta con los mismos números que Fuster, desde el club están convencidos de que todo va a llegar. “Jony tiene mucho talento para aportar esas cifras, en cualquier momento va a dar las asistencias y sus goles porque tiene muchas ganas de poder volver a hacer gol. Mas pronto que tarde nos va a dar esos números pero sin mas, con tranquilidad”.