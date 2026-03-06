UD Las Palmas - AD Ceuta: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas necesita una victoria urgente ante la AD Ceuta para seguir luchando por el ascenso directo y mantener su posición en el playoff ante el equipo que justo está debajo en la clasificación. El partido, que se disputará el próximo domingo 8 de marzo, es crucial para las aspiraciones de los amarillos. El equipo dirigido por Luis García jugará en un horario poco favorable, pero los aficionados siempre podrán animar al conjunto pío-pío desde casa si no pueden acudir al Estadio de Gran Canaria.

La victoria de la semana pasada contra la Cultural y Deportiva Leonesa puso fin a una larga sequía que había generado gran preocupación. El contundente 0-3 en el Reino de León marcó el primer triunfo de los amarillos después de casi 80 días de empates y derrotas, lo que aliviaba a toda la afición.

Ahora, los amarillos buscan mantener la buena racha y lograr su segunda victoria consecutiva ante una AD Ceuta que llega en su mejor momento con tres victorias seguidas, lo que les ha permitido acercarse al playoff.

La AD Ceuta está justo por debajo de los amarillos en la clasificación, con solo un punto de diferencia. Mientras la UD Las Palmas ocupa la sexta posición con 45 puntos, la AD Ceuta es séptima con 44, por lo que la jornada es crucial para ambos equipos.

Un momento del partido entre el Ceuta y la UD Las Palmas / LOF

En el partido de ida, el primero y único hasta la fecha entre estos equipos, amarillos y carballones no pasaron del empate a uno, con goles de Enrique Clemente para la UD Las Palmas y José Matos para la AD Ceuta.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - AD Ceuta correspondiente a la jornada 29 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 8 de marzo a las 13:00 hora de Canarias (14:00 hora peninsular) en el estadio de Gran Canaria.

Dónde ver el partido UD Las Palmas - AD Ceuta

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los carballones solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido UD Las Palmas - AD Ceuta.