Zidane10, el 'gamer' de la UD Las Palmas que busca la gloria en LaLiga Cup con Jesé en su equipo: «Puede que sea mi amuleto»

¿De dónde surge la idea de dedicarse profesionalmente al mundo de los videojuegos?

Esa idea realmente nunca estuvo contemplada. Surgió gracias a que un amigo me intentó convencer para apuntarme a unos clasificatorios del Campeonato de España y le dije que no. Básicamente, porque no me iba a apuntar; no me apetecía meterme allí y llevarme palizas, como quien dice. Entonces, a última hora acabó convenciéndome y, de cuatro clasificatorios de 3.000 jugadores, gané tres. Ese resultó el punto de inflexión final para dedicarme a esta de forma íntegra.

¿Sus familiares y amigos pensaron al principio que estaba loco por dedicarse a eso?

No. Al fin y al cabo, lo que hacía a la hora de competir ya lo hacía de antes sin estar en competiciones. Es decir, era una persona a la que le gustaba el FIFA, que jugaba en sus ratos libres y demás. Me fui profesionalizando con el paso de los años, pero al principio era básicamente la misma persona: jugaba igual, las mismas horas, las mismas horas para entrenar y preparar competiciones... No había cambiado nada.

¿Y qué le diría a esos padres que consideran que dedicarse a esto es una pérdida de tiempo?

Lo que les puedo decir, obviamente, es que mientras sus hijos no dejen los estudios de lado, siempre se estén formando y tengan un plan B, no tienen por qué cortarles las alas; si tienen una vida saludable, hacen deporte, estudian, comen bien y tienen su vida social también pueden intentar dedicarse a esto, aunque es muy complicado. Esto es un complemento, no es algo que deba quitar algo de tu vida.

¿Con qué compararía esta profesión?

Es cierto que esto es muy táctico, muy psicológico en ocasiones y tienes que prepararlo. Entonces, le diría que quizás con el ajedrez. Si se va a un deporte más tradicional, puede que a lo mejor con el tenis, por el nivel de concentración que requiere. Todo depende de cómo lo mire.

¿Por qué Zidane10?

Me lo puse porque Zinedine Zidane era mi ídolo, aunque en realidad el nombre viene de algo más cutre (risas). Nosotros jugábamos a Clubes Pro, que es una modalidad de once contra once. Y claro, yo ahí era un crío y cuando jugaba con mis amigos decidimos ponernos nombres de futbolistas para intentar asustar a los rivales; éramos muy futboleros. Luego, con el paso de los años, para cambiar de nombre tenía que pagar diez euros y, la verdad, es que no me apetecía pagarlos (risas). Por eso se quedó así.

Si Zidane es su ídolo de siempre, ¿quién es su referente en clave amarilla?

Todos los que somos de mi generación nos gusta, probablemente, Jonathan Viera. Todos hemos sido un poco de Viera en algún momento. Era el que más llamaba la atención de Las Palmas. Es un tío distinto jugando, tiene esa magia que le caracteriza.

¿Cuáles son los jugadores que más solía utilizar más en sus partidas?

Al principio, me acuerdo que estaban los típicos jugadores que eran un poco más desconocidos como Gabriel Agbonlahor, del Aston Villa, que era un jugador de plata, y luego Cristiano Ronaldo; todo el mundo usaba a Cristiano, era probablemente el jugador más usado. Es cierto que a nivel FIFA, si quieres competir, tienes que ir a ese tipo de futbolistas.

¿Cuál es su once de cara a la EA Cup que se celebra el 14 y 15 de marzo aquí en Gran Canaria?

Ellos te dan un presupuesto de 12 millones y con esos 12 millones tienes que ir seleccionando jugadores de LaLiga con un máximo de tres por club. A raíz de eso, hago el equipo que mejor me venga. Ahora mismo, tengo a Remiro, de la Real Sociedad, en la portería; a Alex Freeman, del Villarreal, en el lateral derecho; a Mateo Ruggeri, del Atlético, en el izquierdo, mientras que de centrales están Dean Huijsen, del Real Madrid, y Rafa Márquez, ex del Barça, porque también puedes escoger futbolistas históricos. En el centro del campo a Xavi Hernández, otro ex culé, Jude Bellingham, del Madrid, y Fermín López, del Barcelona. Para la delantera cuento con el madridista Arda Güler en la derecha y a los barcelonistas Marcus Rashford y Robert Lewandowski como extremo zurdo y delantero centro respectivamente.

¿En qué se basa para conformar esa alineación?

Todo va en base a las estadísticas que tengan los jugadores en el juego: velocidad, disparo, pase, defensa... Además, ahora han metido una cosa nueva y son los estilos de juego. Por ejemplo, hay uno que es tiki-taka, lo que quiere decir que la probabilidad de acierto en los pases de primeras y en corto sea mayor. Por eso buscas jugadores que en el centro del campo tengan esas características para poder asociarte a más velocidad. Según tu estilo de juego vas mirando lo que más te conviene.

¿Hay hueco para alguien de la UD en su equipo?

(Risas) Habrá algún amuleto en el banquillo. Igual tiramos de Jesé Rodríguez, que ahora está jugando a muy buen nivel.

¿Entra un gamer en la rutina de estar siempre jugando?

¿Sabe lo que pasa? Que una vez que te dedicas a esto profesionalmente ya no lo ves como jugar. Es decir, ya es tu trabajo, no te divierte, no lo disfrutas igual y es una obligación. Yo llevo ocho o nueve años en esto y no lo veo como jugar. Si me dicen de ir a echar un FIFA les digo que de todo menos eso. Una vez trabajas de ello no lo vas a disfrutar igual. Ahora hay que ser profesional y dedicarte con empeño a ello.

¿Se da el lujo de cambiar de videojuego?

Es complicado. Sí, es cierto que a lo mejor en algún momento en el que estoy muy saturado sí, pero es que tampoco me apetece. Prefiero levantarme, irme al salón a ver algo en la tele o salir a dar un paseo antes que seguir todavía sentado jugando. La idea es desconectar. A lo mejor, cuando no hay una competición cercana sí que puedo darme el lujo, como dice, de dedicarme un ratito a otro juego, aunque por norma general, si te pegas ocho, nueve o diez horas con el FIFA a tope el coco llega a un punto en el que no da para más.

¿Dónde encuentra su punto de inspiración y motivación?

La inspiración y la motivación que tienes es el momento de la competición. Cuando estás en el plató y tienes al rival delante es el momento de decir este tío no me va a ganar. El gen competidor es lo que me ayuda. Perder es lo que más nos duele a los competidores.

¿Cómo estructura su entrenamiento habitual más allá de organizar partidas con otros gamers?

Practico lo que mejor me viene a mí y qué futbolistas me funcionan, porque no siempre te van a venir bien algunos jugadores por muy buenas estadísticas que tengan. Por ejemplo, ahora he estado practicando la formación de cinco defensas para saber manejarla. Muchas veces en este juego hay partidos en los que vas ganando por 4-0, pero si en cualquier momento te meten el 4-1 ya se giran las tornas por completo y tu rival va a tener ocasiones a saco, por lo que debes estar preparado para saber defender y cerrarte. Es cierto que también tienes que mirar contra quién lo practicas, ha de ser alguien que no esté en mi cuadro. Luego, también trabajo el balón parado y voy probando jugadores que van saliendo.

¿De qué forma analiza sus movimientos y desempeño?

En esta disciplina lo que te hace destacar respecto al resto es el nivel de autocrítica que tengas y donde más vas a ver los fallos es en ti mismo. ¿Por qué encajo este gol? Muchos pueden decir que fue una jugada de suerte, de mala suerte, como se dice cuando juegas al FIFA normalmente, pero antes de la jugada de mala suerte tuviste una pérdida de balón en tres cuartos cuando tenías un pase fácil al lado y decidiste quedártela para temporizar. Entonces, siempre miro un poco más allá. Antes de la jugada desafortunada siempre hay un fallo, un error. Veo siempre mis partidas e intento analizarlo todo para no repetirlo. Intento potenciar las cosas que hago bien también.

Zidane 10, jugador de e-sports de la UD Las Palmas. / ANDRES CRUZ

¿Hay algo de táctico, que se puede ver en un encuentro de la vida real, en una partida de videoconsola?

Claro. Los cambios de esquema, las instrucciones que le das a los jugadores... Tú puedes decidir si los extremos van pegados a la banda o que hagan una diagonal hacia dentro. Los desmarques también los diriges, puedes elegir si el jugador quiere el balón al espacio, si viene a recibir... Además, que puedes jugar también con el tiempo; si vas por delante intentas tener un juego más pausado, más calmado, obligando a tu rival a que te presione para que deje más huecos atrás y así atacarle los espacios.

¿Cuánto de importante es el apoyo psicológico en este tipo de disciplina?

Pues le diría que incluso más que el nivel de juego. En todas las fases finales te vas a encontrar con jugadores de mucho nivel, todos los que llegan van a jugar bien. Sin embargo, si el partido se pone mal, cuesta arriba, el que va a destacar es el que tenga la sangre fría para saber parar el juego y no volverse loco para ir a por la remontada. Va a llegar tu momento y es ahí cuando tienes que atacar.

¿Qué significa representar a la UD Las Palmas? Usted jugó en la cadena de filiales y una lesión le hizo cambiar su destino, pero no demasiado...

Para mí no hay mejor lugar que la UD Las Palmas para competir. Es el mejor club al que representar. Este año, incluso, se hace la EA Cup aquí, que ya es algo único, especial, y la verdad es que me hace mucha ilusión. Es jugar en mi tierra, con mi gente y representando al club de mi vida.

¿Siente presión extra por el hecho de jugar en casa?

La realidad es que no. Llevo ocho o nueve años compitiendo como visitante, así que ya iba siendo hora de tener a la gente de mi lado (risas).

Mundialista, campeón de la Liga y la Copa en la temporada 2021-22 con el Alavés, triunfo con la UD en Los Ángeles en otro torneo el año pasado... ¿Qué supondría ganar la Cup de amarillo?

Miro más bien al corto plazo y lo primero que tengo es enfrentarme al Castellón para terminar de meternos en la fase final. Si lo conseguimos empezaremos a soñar. Ganar esto con Las Palmas sería quitarme una espina; en el FIFA 19 fuimos subcampeones y nos quedamos a nada, se nos escapó en el partido de vuelta. Sería una forma muy bonita de cerrar mi carrera en caso de que dejara de competir este año. ¿Quién sabe?

¿Un gamer se retira?

Por supuesto. Esto tiene una fecha de caducidad. Muchas veces las retiradas se dan por un desgaste a nivel psicológico. Por eso mismo, incido tanto en tener unos estudios y un plan B porque esto se acabará en algún momento.

¿Va mucho al Gran Canaria? ¿Tiene alguna relación con los jugadores o con el presidente, Miguel Ángel Ramírez?

Sí, suelo ir al Estadio. En cuanto a lo otro, soy una persona que comprende que, por mucho que sea gente que tienen una vida más mediática, son gente normal y corriente, por lo que necesitan su espacio. Yo no atosigo ni a mi primo, voy a estar atosigando a Kirian Rodríguez, que jugué con él unos cuantos años; aquí cada uno tiene su vida. Creo que lo más bonito y lo mejor de todo es respetarlo. Cuando veo a Kirian y a gente especial, maravilloso. Voy muy a mi bola y prefiero que todo fluya.