Luis García y Pejiño hacen las paces en la UD Las Palmas: juntos pero con semblante serio

El ‘artista’ de Luis García que se convirtió en ostracismo durante dos jornadas en la UD Las Palmas está de vuelta. Pejiño —un gol y tres asistencias— regresa a la lista de convocados tras su ausencia ante la Cultural Leonesa y Castellón. Dos partidos en los que el de Barbate tuvo que cumplir ‘castigo’ por una situación que aunque no se ha aclarado, el técnico ovetense sacó a la luz de manera descarada. «Él sabe lo que le ha faltado, porque lo he hablado y lo ha entendido perfectamente. Estamos en un momento de la temporada en el que cualquier mínimo detalle puede meterte en la lista o en el once, o sacarte», expresó el viernes en la rueda de prensa previa al duelo ante el Ceuta de esta tarde (13.00 horas, LaLiga TV).

Luis García: “En la UD Las Palmas todos deben estar al 200%” / LP/DLP

«Necesitamos a todos enchufados al 200%, independientemente de las circunstancias personales. Nos quedan pocos partidos y nadie se puede salir del camino porque vamos a necesitar de todo y de todos», explicó Luis García al ser cuestionado por las ausencias de Pejiño, que pasó de la doble titularidad —Burgos y Mirandés—, a dos ausencias que hicieron saltar las alarmas pese a que el propio técnico amarillo había subrayado que ambas habían sido por una decisión técnica.

El extremo gaditano, que esta temporada se había posicionado como una de las apuestas fuertes de Luis García junto a Manu Fuster —ha disputado 19 de los 28 partidos posibles y 12 de ellos lo ha hecho como titular— ha experimentado la mano dura del preparador amarillo, que ha dejado claro en varias ocasiones que no se casa con nadie en la UD Las Palmas pese a su cercanía con los jugadores cuando las cosas no van bien. «No es fácil acomodarlos a todos y encontrar minutos para todos», apuntó el míster hace dos días.

Halagado por el míster

Pero lo más llamativo de la ausencia repentina de Pejiño ha sido que tres semanas antes de que el de Barbate se quedara fuera de la lista, Luis García se rendía a él y le defendía pese a las críticas de algunos aficionados en cuanto a su rendimiento. «Pejiño es especial, es diferente, no tiene nada que ver con que haya entrenado muy bien durante la semana para que el partido tenga relación con lo que ha entrenado. Son genios, son artistas, son gente diferente».

Pejiño e Iván Gil, descartados, antes de la disputa del pulso ante el Castellón. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Sin embargo, en el mes de noviembre, cuando empezó a poner el foco en su figura para utilizarle en su esquema inicial, volvió a halagar su estilo de juego: «Es un tío especial, es un tío peculiar, pero también es un jugador diferencial cuando está conectado, cuando da esos contactos al balón que a todos nos admira y es un futbolista que puede marcar diferencias», confesaba el ovetense. Pese a ser un jugador diferencial, ‘Peji’ no se libra de los castigos por conducta en un equipo cuyas exigencias son máximas, más todavía cuando se está jugando permanecer en los puestos de Playoff.

No ha sido el único jugador que ha sido apartado de la convocatoria a modo de castigo en la UD, aunque sí el más reciente. En febrero de 2016, la entidad amarilla decidió apartar de manera puntual a Nauzet Alemán por el ‘Caso Chester’, un altercado nocturno que se hizo público. Un año después, Quique Setién apartó a tres futbolistas de la primera plantilla por indisciplina alegando que estaba viendo «cosas extrañas en los entrenamientos de la semana».

Borrón y cuenta nueva

Pero en la UD han hecho un borrón y cuenta nueva, ‘Peji’ y Luis García hacen las paces después de dos semanas de ostracismo y el extremo regresa a la lista de convocados para remar hacia la sexta plaza. El de Barbate, después de dos semanas ausente y tras el dardo que recibió ayer del técnico, entró al hotel de concentración del equipo, el AC Iberia, junto al ovetense pasadas las 20.38 horas. Con semblante serio, solitario y mirando el móvil, fue el octavo jugador de la plantilla en cruzar la puerta del recinto hotelero, seguido del Poeta Benedetti y Manu Fuster.

Noticias relacionadas

Una lista de convocados a la que regresa Valentín Pezzolesi tras su partido la jornada pasada con el filial y Ale García, listo tras la lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego tres semanas. Las ausencias son la de los sancionados Marvin y Barcia a los que se unen Iker Bravo por un proceso gripal y el recién renovado Enrique Clemente. Pero más allá de las ausencias en la expedición amarilla, la noticia está en que Pejiño, el artista que ‘enamoró’ a Luis García en el mes de noviembre, vuelve a la lista después de dos semanas de incertidumbre. Un castigo que duró lo necesario teniendo en cuenta que no hay tiempo que perder en la maratón de la Segunda División.