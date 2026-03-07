Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La polémica: Luis García y Pejiño entran juntos al hotel de concentración de la UD Las Palmas

El técnico, tras acusar al extremo de falta de compromiso y dejarlo fuera dos semanas, le levanta el castigo y cruza la puerta del AC Iberia junto al artista; Iker Bravo y Clemente, ausentes

Concentración de la UD Las Palmas

Carla Gil Alberiche

Borrón y cuenta nueva. Luis García y Pejiño hacen las paces después de dos semanas de ostracismo y el extremo vuelve a la lista de convocados de la UD Las Palmas para medirse al Ceuta (13.00 horas, LaLiga TV). La expedición amarilla, que hará noche en el Hotel AC Iberia a modo de concentración, llegó a las instalaciones sobre las 20.38 horas con Mika Mármol a la cabeza.

La noticia, más allá de que Pejiño regrese a la lista, es que el de Barbate entró al hotel junto al técnico ovetense 24 horas después del dardo que le lanzó en rueda de prensa, en el que cuestionó su falta de compromiso. «Él sabe lo que le ha faltado, porque lo he hablado y lo ha entendido perfectamente. Estamos en un momento de la temporada en el que cualquier mínimo detalle puede meterte en la lista o en el once, o sacarte», comentó García al ser cuestionado por la baja del extremo.

Una lista de convocados a la que regresa Valentín Pezzolesi tras su partido la jornada pasada con el filial y Ale García, listo tras su lesión. Las ausencias son la de los sancionados Marvin y Barcia a los que se unen Iker Bravo y el recién renovado Clemente.

