Previa UD Las Palmas-Ceuta: Viera contra todos y para subirse a la Utinsa del ascenso con la derrota del Castellón

Jonathan Viera contra 'X', su nómina de detractores y su sequía en la UD Las Palmas. El Mesías de la masterclass, que no marca desde octubre de 2023 de amarillo, se perfila titular ante la AD Ceuta (13.00 horas, LaLiga TV) en otro pulso clave para acercarse al ascenso directo -. El bloque norteafricano, que viajó en ferry a Algeciras, para luego ir a Málaga y de la Costa del Sol a Gran Canaria en avión, cuenta con siete bajas y tiene a un ex de la UD como Abou Bassinga. El Castellón sucumbió 4-2 ante la Real B en la Ciudad Deportiva de Zubieta. Con este resultado, una victoria amarilla deja la segunda plaza a un punto.

El cuadro grancanario no gana en el Gran Canaria desde el pasado 20 de diciembre ante la Cultural Leonesa, rival de la última victoria en el Reino de León y que cortó la secuencia de las siete jornadas sin ganar (la depresión de los 56 días).

Jonathan Viera Ramos golpea el esférico ante Mossa. / LA PROVINCIA / DLP

El pulso, de la 29ª jornada, vale de homenaje póstumo para Tino El Escachao. El hombre orquesta de la UD falleció el pasado martes a los 74 años. Se guarda un minuto de silencio para un rostro que vale de icono popular para la grada y el sentimiento amarillo. La contienda ante los pupilos de Romero, que llegan con siete ausencias, entre ellas las del excentrocampista amarillo José Campaña, es la primera de las cuatro finales en esta recta final ante rivales directos por la gloria del ascenso. Más allá del Ceuta, séptimo con un punto menos que Las Palmas (44), los de Luis García Fernández (45) reciben al Sporting de Gijón (42) y tienen que visitar al Almería (49), Málaga (47) y Deportivo de La Coruña (49) -en la última jornada-.

Miyashiro y Enzo Loiodice, durante la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

La UD pierde a Barcia y Marvin Park por sanción federativa. Viti ocupa la plaza del mallorquín y Viera completa el frente ofensivo. De tal manera, que el once probable de los isleños queda de esta manera con Dinko Horkas, Viti Rozada, Herzog, Mika Mármol, el renovado Enrique Clemente, Enzo Loiodice, Amatucci, Fuster, Viera, Jesé y Miyashiro. Con Pejiño en la convocatoria -señalado por Luis García en la rueda de prensa previa-, Sandro Ramírez, que vio puerta ante la Cultural, conforma otra opción de refresco. Kirian Rodríguez, el Poeta Amatucci, Pedrola, Gil...Rostros de sobra para acabar con la maldición en el Gran Canaria y poner la directa hacia el ascenso.

Por su parte, Zalazar, Aisar, Anuar, Capa, Cristian, Campaña y Marc Domenech causan baja en la filas ceutíes. la última visita a la Isla de la formación caballa se remonta al 2 de febrero de 1964 en el Estadio Insular (1-1). Encadenar dos victorias, que Viera vea puerta, sepultar la dinámica depresiva en el partenón de Siete Palmas y 'eliminar' al Ceuta en la lucha por la gloria. En el pulso de la primera vuelta, en el Alfonso Murube, y con la polémica del desplazamiento pío pío, quedó en tablas (1-1) con tanto de Enrique Clemente -atado hasta 2029-. Con Dinko Horkas (el menos batido de Segunda) como pilar fundamental, la UD enamora y cautiva desde el rigor defensivo. Lo hizo en la primera vuelta y luego cayó en una crisis de identidad. La resurrección en León marcó un punto de inflexión. No hay margen de error. Viera quiere ajustar cuentas y ver puerta de amarillo 888 días después.