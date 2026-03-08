Fin de alerta

Los dos minutos iniciales sirvieron para anunciar cómo se saldaría la visita del Ceuta a Gran Canaria. Jesé se empareja con un central, se desmarca en diagonal a la espalda del otro, el balón le llega por el pasillo entre este y el lateral, y encara al portero en solitario. Era la primera vez que, con suma facilidad, realizaba tal maniobra. Acabaría hartándose de hacerla a los dos costados durante la hora y cuarto que Luis García lo mantuvo en juego. Con inaudita prontitud, desnudaba Las Palmas a los caballas en espera de que los goles fueran cayendo por mera ley de la gravedad.

La defensa adelantada y la permeabilidad del centro del campo ceutí, ya no para presionar, sino al menos para tapar líneas de pase, retrataban a un rival que por algo es el quinto peor de la categoría como visitante. A estas alturas, los números son fiables. Que el Ceuta solo haya sumado tres victorias y cuatro empates frente a ocho derrotas, con 14 goles a favor y 28 en contra, no deja duda de su insolvencia a domicilio. Así apuntado, no se entendería que llegara a la Isla a solo un punto de los amarillos. La explicación radica en que son el tercer mejor equipo en casa. Una adaptación al fútbol de doctor Jekyll y míster Hyde.

Era, por tanto, la ocasión ideal para que la UD volviera a ganar como local después de que el 20 de diciembre derrotara a otro recién ascendido, la Cultural, y también por el mismo 4-0. Pura lógica. En una Segunda División de nivel tan mediano, aprovecharse de los equipos inferiores es hasta un mérito; si no, que le pregunten al Castellón, goleado por el filial Sanse en Zubieta, o al Málaga, sorprendido por el decadente Valladolid con un empate en La Rosaleda. Pues Fuster, cerca del descanso, fue el primero en lucrarse cuando le permitieron pasear con el balón desde la banda izquierda hasta la frontal y rematar con comodidad para firmar el primer gol. Era el panorama ideal de esta UD a la que tanto le cuesta construir juego desde atrás (una vez más los centrales con rol de arquitectos) como se regocija al contraataque.

Y así sucedió que en la segunda parte Miyashiro se convertía, por fin, en goleador y por partida doble. Empujó el balón a puerta vacía en dos jugadas casi calcadas para culminar transiciones rápidas ante la impotencia del conjunto caballa, temerariamente ofensivo sin recursos ni fuelle para tal cosa. El penalti del VAR solo sirvió para certificar la goleada y que Viera, también por fin, volviera a marcar tras una eternidad antes de que Luis García lo sustituyese en busca de una ovación diluida por formar parte de un triple cambio; pero la intención cuenta y conviene, puertas adentro, tener contento al 21.

Un encuentro sin historia, pero que, sumado a la victoria en León, permite declarar el fin de la alerta activada tras siete partidos sin ganar, aunque persiste la incógnita de las dificultades cuando un rival marca primero o simplemente se atrinchera eficazmente.