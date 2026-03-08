Jonathan Viera y un penalti para Tino El Escachao en la UD Las Palmas

La tarde fantástica de la UD Las Palmas, más allá de la goleada en casa 78 días después, el estreno de Miyashiro como goleador y el tanto de Viera, tuvo un nombre y una dedicatoria muy especial: Tino El Escachao, que se marchó el martes para ver al equipo de sus sueños desde el balcón del cielo. La muerte del que fuera colaborador de la entidad amarilla durante décadas dejó un vacío inmenso en los más veteranos del equipo, en aquellos que tuvieron el placer de coincidir con él y ser partícipes de sus historietas y vivencias. El capitán Jonathan Viera fue uno de ellos. Nunca olvidará el ‘21’ a Tino, el hombre que creyó en él y que le impulsó a ser lo que es hoy día.

Por eso cuando el árbitro pitó penalti por mano de Yann Bodiger, Jonathan Viera no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un gol a su viejo amigo. No sin antes mantener una breve conversación con Jesé. Unas palabras de complicidad, un abrazo de ánimo y el mimo con el que el mago de La Feria cogió el balón para colocarlo en el punto preciso. En su mente, la idea de marcar su primer gol de la temporada en el día en el que la UD rendía homenaje a título póstumo a Tino. Primero con el cartel del partido que decía «Más que nunca mucho Tino» y luego con el minuto de silencio que acompañó la Naciente con cánticos en su honor.

Pero el broche de oro no podía venir de otro que no fuera de Jonathan Viera. Por eso, según cruzó el balón la portería de Galisteo tras su chut, Jony miró y señaló al cielo con sensaciones encontradas: la que supone volver a marcar y por una celebración a una figura eterna en el club. Por Tino. Por su presencia y la esencia que dejó en una UD que siempre le tendrá presente. «Nos dejó una persona muy importante para el club, una persona muy buena. Solo me salen palabras de orgullo hacia él, porque ayudaba a todo el mundo sin nada a cambio y creo que hoy estaría muy contento», relató el capitán al finalizar el encuentro.

Una tarde en la que todos sonrieron y en la que Viera volvió a volar impulsado por el gol. Su primera diana de la presente temporada y de nuevo un tanto con la elástica amarilla después de dos años y cinco meses de la última vez. Un gol que fue dedicado a Tino, pero también a su pequeño Ciro, que nació el mes pasado y que ya sabe lo que es recibir un gol de su papi.

Sin embargo, Viera no fue el único que lanzó un guiño a Tino, puesto que la Naciente, que ya lo había hecho durante el entierro entregando una corona de parte del grupo, volvió a demostrar su compromiso con las grandes figuras del club. Durante el minuto de silencio cantaron su nombre, seguidos tímidamente por un pequeño sector del estadio. Además, colocaron en la parte delantera de la grada una pancarta con su caricatura bajo las letras Tino El Escachao, otra en la que se podía leer ‘Peña SuperTino’ y en los primeros compases de juego, una más grande que alzaron a modo de despedida: «Hasta siempre Tino».

Una tarde en la que la UD volvió a sonreír y la afición volvió a vibrar para despedir, como se merecía, a un Tino El Escachao que siempre estará en la memoria de la UD Las Palmas y que ahora se une al palco de lujo de allá arriba. Ya lo dijo Viera. Su felicidad debe ser extrema porque ha vuelto a ver ganar a los suyos, y ha visto cómo el pibe en el que confió hace unos años, le dedicaba un gol muy especial.