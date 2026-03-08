Sala de prensa
Luis García saca punta a su titular estrella: "La Segunda es ahora un poco más manicomio"
El estratega de la UD Las Palmas analiza la locura de la categoría y receta mesura: "Hay que tener equilibrio y velocidad de crucero"; en relación al bigoleador nipón, aclara que "lo de Miyashiro no es casualidad"
Método, paciencia y un mapa para encontrar el tesoro en manicomio city. Luis García Fernández estaba orgulloso del plan de partido y del valor de su plantel para golear al Ceuta. Descarta la retirada de Viera en junio y recuerda que no es casualidad el acierto de Taigol.
«Miyashiro tiene talento, capacidad y una mentalidad competitiva tremenda. En cada acción del primer tiempo está allí, yendo y percutiendo. No es casualidad que haga dos goles. Va y repite siempre».
Ante el grado máximo de igualdad y competitividad en la categoría, advierte que esta Segunda es «más manicomio todavía». «Hace dos semanas parecía que el Castellón iba a ascender mañana, que el Dépor subía en octubre… Por eso digo del equilibrio, de estar tranquilos y sobre todo tener un plan para afrontar las situaciones».
Sobre el gran rendimiento de la segunda línea, Luis García responde que estaba convencido de que estarían a la altura. «No me han sorprendido porque trabajan muy bien todos los días, ayudando al compañero. Cristian Gutiérrez firmó una asistencia y a nivel defensivo estuvo sólido. Cuando estás conectado al equipo trabajando de forma humilde y con ilusión pasan estas cosas», determina.
En la misma línea de plena admiración, incluye a Fuster. «Es un jugador diferencial para nosotros, tanto en el paso como en la finalización. A nivel defensivo es muy importante (...) Está creciendo y cada vez está mejor. Sabíamos que podía aportar esos números. Más exigencia que él no le mete nadie».
Compromiso y solidez
Se desmarca de la euforia del entorno. «Seguimos en la misma velocidad de crucero, con equilibrio. Seguimos de la misma manera a pesar de los siete goles y dos porterías a cero. Ahora hay que disfrutar, pero con exigencia máxima porque veremos qué cosas podremos mejorar tras revisar el partido». Aplaude a la doble ‘J’. «Jesé y Viera aportaron cosas. El compromiso de los dos es máximo. Somos una familia y todos son necesarios
La mentalidad es muy fuerte, será clave seguir siendo sólidos. Es importante volver a ganar».
