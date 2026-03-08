La hora de la verdad | Ahora o nunca
Luis García ya no tiene secretos: Viera, Jesé y Cristian en el once de la UD Las Palmas
El estratega suple la lesión de Clemente con el marbellí, que fue descartado en la última jornada; Iker Bravo, por gripe, figura en el plano de ausencias con las de Sergio Barcia y Marvin Park
29 fichajes en las cuatro últimas ventanas -estas dos temporadas 24-25 y la 25-26- y los salvadores son Jonathan Viera y Jesé Rodríguez. El técnico Luis García Fernández ya no tiene secretos en la lista de los 23 citados. Con las ausencias de Iker Bravo (por gripe), Enrique Clemente (por precaución), así como los sancionados Sergio Barcia y Marvin Park, es el turno para Cristian Gutiérrez de inicio. Toda la autopista zurda para el marbellí, que fue descartado en el último desplazamiento a León.
Por parte de la formación amarilla, la cosa está para Dinko Valles Horkas, Viti Rozada, Herzog, Mika Mármol, Cristian Gutiérrez, Enzo Loiodice, Lorenzo Amatucci, Jonathan Viera, Manu 'Aladino' Fuster, Miyashiro y Jesé Rodríguez. Turno para el príncipe de Gucci ante un Ceuta que deja a Bassinga en el banquillo.
