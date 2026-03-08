Las Palmas Atlético recibe un duro varapalo en el Anexo

Duro mazazo el que recibió Las Palmas Atlético en el Anexo, en el duelo de la 26º jornada del grupo 5 de Segunda RFEF. El filial de la UD se adelantó pronto y acabó cayendo en el descuento ante el Quintanar del Rey (1-2). Villote adelantó a los amarillos en el primer minuto, pero los de Raúl Martín no supieron administrar su ventaja y cayeron en el rechace de un penalti en el minuto 93, jugando su rival con uno menos desde el 74’.

Apenas se habían acomodado los espectadores en sus asientos, Villote cazó el rechace de la zaga en el vértice del área y colocó el balón en la escuadra. Tras el 1-0, el cuadro local fue a por más y Brian Velázquez disparó a la madera a los diez minutos de juego.

Con el transcurso del primer tiempo, Quintanar del Rey se sacudió el dominio amarillo y buscó progresivamente acercarse a las inmediaciones del área, aunque sin concretar oportunidades claras hasta la llegada del descanso.

Alineación de Las Palmas Atlético. / Ramón Reguero

Nada más arrancar la segunda mitad, Loren Bianco prolongó de cabeza un balón largo y permitió a David López encarar a Killane y establecer el 1-1. Poco después, fue el propio Loren quien probó fortuna, sin ver portería por muy poco.

A Las Palmas Atlético le costó volver a meterse en el partido y solo se acercó al área visitante en acciones aisladas por medio de Johan y Elías, sin peligro real. En el minuto 74, el visitante Loren Bianco vio la roja directa al golpear sin balón a Trespalacios.

Los de Raúl Martín no supieron aprovechar la superioridad numérica y tras un tramo final con pocas acciones a destacar, el Quintanar del Rey se llevó el triunfo en el minuto 93 tras una pena máxima que Killane le desvió a Lorente, cazando Álvaro Gutiérrez el rechace para hacer el definitivo 1-2.