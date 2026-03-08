'Taigol', Fuster y Viera despiertan a una bestia llamada UD Las Palmas

El beso de Viera al escudo. Y un gesto al cielo por Tino El Escachao. Un 'Taigol' desatado con un doblete y el Aladino Fuster haciendo de las suyas para mejorar sus guarismos en este curso en el cielo. Así se aplasta al Ceuta para presentar la candidatura al ascenso directo (4-0). 888 días después, el Mesías marcó, otra vez de penalti, para sumarse a un banquete y recuperar la sexta plaza. Fuster hizo el primero y luego llegó el delirio por la inspiración de Taigol Miyashiro.

Una mano provocada por un remate de Herzog forzó la pena máxima que sirvió al '21' para dedicárselo a su segundo hijo Ciro. La bombonera vuelve a creer, y eso que la penúltima victoria en Siete Palmas se remontaba al 20 de diciembre ante la Cultural por otro (4-0). Todo comenzó con Jesé Rodríguez. Un diez para el diez. Dos aguijones del Bichito ante Pedro López como aperitivo a un inicio esperanzador. Con la ovación del Gran Canaria al fallecido Tino El Escacho como motor motivacional, la UD se mostró superior al Ceuta desde el primer segundo. Un señor bombardeo.

Al doble escarceo del Bichito, cabe sumar el remate de Viera desde la frontal en el 21'. Presión, dominio y un duelo aparentemente controlado. Un centro de Konrad que no encontró destinatario fue la única respuesta ceutí a una contienda con horario y espíritu Premier. La conexión Enzo-Amatucci funcionó y se apostó por una circulación explosiva de balón. Tener el control y buscar de forma insistente a Jesé. Fuster era el único que parecía superado por la presión. Desde el 27', disparo desde la frontal de Cristian Gutiérrez, que firmó un grandísimo partido. Lanzamiento de Marino, desde la frontal, por una falta infantil de Miyashiro, y el cuero se fue alto.

Jesé insistía una y otra vez. En ese ecosistema de magia con Fuster y Viera, la UD seguía opositando. Herzog evita el 0-1al tirarse al suelo y llegó el silencio. De las dudas al primer zarpazo en el 40. Fuster arrancó desde la frontal y aprovechó un robo de Enzo. Viera, Jesé y Miyashiro abrieron el campo con sus desmarques para que tuviese el campo de visión libre. Con el viento a favor, esta UD es indescifrable. Sabe lo que tiene que hacer en cada segundo.

Noticias relacionadas

Al inicio del segundo acto, remate de Viera y en el rechace, Taigol para hacer el 2-0. Centro de Cristian desde la izquierda y el tercero de la tarde era para el japonés. El '21' cerró la fiesta desde los once metros y segunda victoria consecutiva. Quintas y una bestia despiadada llamada Las Palmas.