La resaca del 'Ceutazo'

La UD Las Palmas del Sol Naciente: a tiro del ascenso directo, un 'Taigol' desatado y el 7-0 de la ilusión

El cuadro amarillo aprovecha los pinchazos del Castellón, Córdoba, Málaga y Dépor; hoy le toca al Almería. El cuadro de García encadena dos victorias con siete goles y cero en contra

La celebración de Miyashiro mirando al cielo, ayer, en la portería de la Curva. / J.PEREZ CURBELO

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Yume no bōmei (el manicomio de los sueños en japonés). La UD Las Palmas ha despertado con dos victorias consecutivas y un 7-0: siete tantos a favor y cero en contra. Es el catenaccio de Covadonga 2.0 con el atacante japonés 'Taigol' de inesperado protagonista. Taisei Miyashiro firmó dos dianas en el vendaval amarillo contra el Ceuta (4-0) en el Gran Canaria.

Taigol Miyashiro festeja su primer tanto de amarillo, ayer, contra el Ceuta. / PÉREZ CURBELO

Fichado por el cuestionado Luis Helguera, el samurái del Roque Nublo se suma a la vuelta de Jonathan Viera, que vio puerta 888 días después con la elástica amarilla desde el punto de penalti. Un gol para el cielo, para Tino El Escachao y para sus detractores. Del 0-3 en el Reino de León, con un primer acto cuestionable, a un segundo tiempo fantástico ante la Cultu que marcó un punto de inflexión. No queda rastro de la depresión de los 56 días -las siete jornadas sin ganar de la formación de Luis García en el inicio de 2026-.

Viera festeja su tanto de penalti ante el Ceuta. / J.PEREZ CURBELO

Con el seis de seis -restan trece jornadas para el final-, la UD se desmarca de la montaña rusa de la "Segunda del manicomio", como lo bautizó Luis García Fernández. Con las derrotas del Dépor, en Riazor ante el Granada con pitada (0-2), así como la estrepitosa del Castellón en Zubieta (4-2), la segunda plaza queda a un punto para los grancanarios. Hoy juega el Almería de Rubi contra la Cultural (19.30 horas), que si gana, deja la segunda a cuatro unidades para una plantel 'pío pío' que tiene que ir al Stadium en una recta final de alto voltaje. También hay que visitar al Dépor y Málaga, rivales directos por la gloria de la segunda plaza.

El 7-0, siete dianas a favor y cero en contra en las dos últimas contiendas, es el guarismo de la ilusión para una UD que marcha quinta con 48 puntos. Lejos de los incendios de Córdoba y Dépor, el Gran Canaria festejó ayer una victoria 78 días después. En el horizonte, la visita al Albacete Balompié de Raúl Lizoain y Jefté el próximo lunes 16 de marzo (19.30 horas). Del Málaga al Castellón, que lleva dos derrotas consecutivas con siete tantos encajados, solo hay un punto de diferencia. Cinco equipos y una diferencia raquítica. Trece partidos, trece finales y un kimono para la fe.

Fuster vuelve a casa

El duelo del Belmonte será especial para Fuster, que lleva cinco tantos con la UD y ha marcado en la dos últimas jornadas de forma consecutiva. Es el mimbre más desequilibrante. Se suma al gran nivel futbolístico y de compromiso de Jesé Rodríguez (seis tantos). Ale García ya gozó de minutos ante el Ceuta y es otra de las variantes ofensivas para un escudo de pólvora.

