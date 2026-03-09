La UD Las Palmas del Sol Naciente: a tiro del ascenso directo, un 'Taigol' desatado y el 7-0 de la ilusión

Yume no bōmei (el manicomio de los sueños en japonés). La UD Las Palmas ha despertado con dos victorias consecutivas y un 7-0: siete tantos a favor y cero en contra. Es el catenaccio de Covadonga 2.0 con el atacante japonés 'Taigol' de inesperado protagonista. Taisei Miyashiro firmó dos dianas en el vendaval amarillo contra el Ceuta (4-0) en el Gran Canaria.

Taigol Miyashiro festeja su primer tanto de amarillo, ayer, contra el Ceuta. / PÉREZ CURBELO

Fichado por el cuestionado Luis Helguera, el samurái del Roque Nublo se suma a la vuelta de Jonathan Viera, que vio puerta 888 días después con la elástica amarilla desde el punto de penalti. Un gol para el cielo, para Tino El Escachao y para sus detractores. Del 0-3 en el Reino de León, con un primer acto cuestionable, a un segundo tiempo fantástico ante la Cultu que marcó un punto de inflexión. No queda rastro de la depresión de los 56 días -las siete jornadas sin ganar de la formación de Luis García en el inicio de 2026-.

Viera festeja su tanto de penalti ante el Ceuta. / J.PEREZ CURBELO

Con el seis de seis -restan trece jornadas para el final-, la UD se desmarca de la montaña rusa de la "Segunda del manicomio", como lo bautizó Luis García Fernández. Con las derrotas del Dépor, en Riazor ante el Granada con pitada (0-2), así como la estrepitosa del Castellón en Zubieta (4-2), la segunda plaza queda a un punto para los grancanarios. Hoy juega el Almería de Rubi contra la Cultural (19.30 horas), que si gana, deja la segunda a cuatro unidades para una plantel 'pío pío' que tiene que ir al Stadium en una recta final de alto voltaje. También hay que visitar al Dépor y Málaga, rivales directos por la gloria de la segunda plaza.

El 7-0, siete dianas a favor y cero en contra en las dos últimas contiendas, es el guarismo de la ilusión para una UD que marcha quinta con 48 puntos. Lejos de los incendios de Córdoba y Dépor, el Gran Canaria festejó ayer una victoria 78 días después. En el horizonte, la visita al Albacete Balompié de Raúl Lizoain y Jefté el próximo lunes 16 de marzo (19.30 horas). Del Málaga al Castellón, que lleva dos derrotas consecutivas con siete tantos encajados, solo hay un punto de diferencia. Cinco equipos y una diferencia raquítica. Trece partidos, trece finales y un kimono para la fe.

El duelo del Belmonte será especial para Fuster, que lleva cinco tantos con la UD y ha marcado en la dos últimas jornadas de forma consecutiva. Es el mimbre más desequilibrante. Se suma al gran nivel futbolístico y de compromiso de Jesé Rodríguez (seis tantos). Ale García ya gozó de minutos ante el Ceuta y es otra de las variantes ofensivas para un escudo de pólvora.