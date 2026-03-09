Viera recupera el Cristo del Bernabéu y tiene deberes antes de la retirada en la UD Las Palmas

Vuelve el Cristo del Bernabéu. El capitán de la UD Las Palmas Jonathan Viera Ramos puso ayer fin a su sequía realizadora y lo hizo de penalti para firmar el 4-0 ante el Ceuta.

Viera mira al cielo tras romper su sequía, con Fuster en segundo plano. / J.PEREZ CURBELO

En la misma portería en el que falló el tiro fatídico contra el Dépor el pasado 10 de enero por el paradón de Álvaro Fernández. Con un toque sutil, burló la estirada de Pedro López para firmar su tanto 76 de amarillo.

Tiene a Juani Castillo a cuatro dianas para dar el salto al quinto escalón de los pichichis históriso del club pío pío (81). Luego ya figura un mito del golpeo como Koke Contreras (93). En el podio del gol amarillo: Germán Dévora (118), Morete (99) y Orlandito Suárez (98).

Viera celebra su tanto de penalti en el Bernabéu, el 1 de marzo de 2017. / LA PROVINCIA / DLP

Viera (36 años) marcó con la UD 888 días después. Se suma a la legión de viejos rockeros con pegada. Jesé Rodríguez (33) lleva seis tantos y Sandro Ramírez (30) se estrenó ante la Cultural al finalizar un contragolpe de forma deliciosa -el pase fue de Enzo-. Con contrato hasta el 30 de junio, la intención del Mesías es la de retirarse el próximo 30 de junio y sumarse al proyecto deportivo del Arucas CF del Grupo Canario de Tercera RFEF -que comanda desde los despachos Jonay Futre-.

Viera bromea con Herzog, en presencia de Jesé y Mika Mármol. / J.PEREZ CURBELO

Con 286 oficiales de amarillo, Viera está a 14 de la mágica cifra de los 300. En el club de los tres centenares figuran Paquito (302), Gilberto (303), Mamé León (318), Juani Castillo (323), Saavedra (329), Julio Durán (344), Martín Marrero (361), Hernández (375), Felipe (385) y Orlandito Suárez (391). En este curso liguero, tras superar varios contratiempos en forma de lesiones, ha participado en 21 partidos para computar un tanto y una asistencia. Su entrada en el Municipal de Butarque en el descanso fue bíblica y cambió el rumbo del partido para terminar venciendo al bloque pepinero con un tanto de Ale García.

Viera festeja la conquista del ascenso de 2015 con la Naciente. / LA PROVINCIA / DLP

Por El Escachao

A la caza de los 300 partidos (sería preciso jugar el playoff) y el tercer ascenso a Primera que nadie tiene. Su tanto de penalti de ayer se lo dedicó al histórico colaborador de la base Agustín Vega Tino El Escachao. Necesita más goles para batir a Juani Castillo, que lo dirigió en Las Palmas Atlético, cuando restan trece jornadas para el final del curso liguero en Segunda. En defensa de la figura de Luis García, Viera ofreció una masterclass ante los medios de comunicación bajo la tormenta de críticas.

Viera festeja con Pimienta el ascenso de 2023. / LA PROVINCIA / DLP

Hizo lo mismo por García Pimienta en la recta final del curso 22-23 y que terminó con la conquista del ascenso (el segundo para el '21'). A la subida a los cielos con Pimi, cabe sumar la lograda el 21-J de 2015 con Paco Herrera, Valerón y el héroe Araujo. Pero le resta lo más difícil, el tercer escalón hacia la eternidad.