La caseta de la UD Las Palmas desnuda a Miyashiro: "Es el más ordenado y arrasa con el arroz"

En la UD del Sol Naciente, Taigol se deje querer por su implicación. Es el samurái del Roque Nublo. Dos goles y el mejor embajador para vender la ‘marca UD’ en Japón -los medios nipones ya se hacen eco del amor de Taisei a la Isla-. Es la Taimanía y desde el búnker pío pío, testimonios de su esfuerzo por el castellano y su relación con el arroz.

«Arrasa, le encanta. En tono jocoso, le decimos que es su mejor amigo», valora un trabajador de la entidad grancanaria y notario de la integración del ‘18’ de Las Palmas.

'Taigol', el pasado enero, durante su presentación como alta de la UD. / J.PEREZ CURBELO

Uno de sus compañeros en el frente ofensivo de Luis García Fernández, pone en valor su sacrificio físico. No perdona una carrera por el escudo. «No vea como corre, es un maratoniano.Disciplina y compromiso no le faltan; pero también es muy técnico».

El retrato más íntimo a Taisei Miyashiro, apodado Taigol por su doblete ante el Ceuta en 180 segundos para convertirse en la sensación del cuadro isleño, que el próximo lunes retoma la competición en el Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié (desde las 19.30 horas, LaLiga TV).

Miyashiro celebra con Cristian Gutiérrez su segunda diana de amarillo. / J.PEREZ CURBELO

Seis partidos, 356 minutos y cuatro titularidades consecutivas. Ya se no mueve de la primera línea. A préstamo por el Vissel Kobe de la J-1 League, hay compra con ascenso por 2,9 millones. El atacante japonés destacada en la caseta por una pulcritud que se escapa al techo salarial. No hay precedentes. Avanza con su castellano y se interesa por la cultura grancanaria. Tiene pensado hacer una excursión por el Roque Nublo y el Parador de la Cruz de Tejeda. Cada día, una palabra nueva. Una sonrisa.

Tai Miyashiro. / LA PROVINCIA / DLP

«Es la persona más ordenada que he visto en mi vida y en el vestuario de la UD en toda la historia. Ordenado al 100% y educado al 100%. Cuando termina el entreno,hace sus ejercicios de campo con un rigor casi militar en la Ciudad Deportiva. Hace su carrera continua de diez minutos y el resto de series sin levantar la cabeza. Es un tipo que aprende muy rápido el idioma, pone mucho interés en hablar español. No habla un inglés perfecto, pero se defiende.Con el míster [Luis García Fernández] habla en inglés», detalla un cargo de rango en el corazón de Barranco Seco. Se interesa en la terminología canaria con el ‘guagua’ y gastronomía local.

Aprenderá español en cuestión de semanas. «Hace mucho esfuerzo en aprender el idioma y siempre te deja constancia de su esmero. No falta un ‘buenos días’ o el ‘gracias’. Siempre con un ‘por favor’ o te deja el ‘mis botas’. Demuestra el esfuerzo diario por adaptarse e integrarse a la cultura del vestuario y a la de Gran Canaria». Horkas, Enzo Loiodice, Amatucci y Jesé, que domina el inglés, ejercen de interlocutores más activos. Hay una consigna por acortar los plazos de adaptación de Taigol en la UD.

Baja por mundialista

Con opciones firmes de disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá -que arranca el 11 de junio-, Taigol ya está a un tanto de la marca de Kenji Fukuda, delantero nipón que participó con quince duelos de amarillo a las órdenes de Juan Manuel Rodríguez en el curso 2007-08. El pistolero de Niihama (ahora 48 años) vio puerta en la derrota ante el Racing de Ferrol (3-1), así como en el empate ante el Castellón (1-1) en Siete Palmas y en el cierre liguero en el Carlos Belmonte en Albacete (3-1) -en el debut de Omar Fleitas-.

Si Taigol va citado al Mundial, es baja para el playoff. Pero los amarillos están a cuatro de la segunda plaza, propiedad de la UD Almería. Emular a Fukuda y marcar al Queso Mecánico en la tierra de El Quijote. Taisei quiere más. Su doblete ha volado 16.000 kilómetros.