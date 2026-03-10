Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas

Un culebrón de Gucci. Jesé Rodríguez Ruiz, cuyo vínculo contractual con la UD Las Palmas finaliza el 30 de junio, tiene propuestas de Primera para la 26-27 y ha despertado el interés del hermético Getafe de Bordalás. Es una golosina en el mercado.

Completando un trabajo físico extra a las órdenes del preparador físico Jeser Cárdenes Trujillo en O'Val en estos dos días libres, en la cabeza del Bichito solo late una obsesión: ascender. "Solo quiero subir, darlo todo por este escudo", repite en un ejercicio de compromiso sin límites. Llegó en julio, a finales de la estadía en Marbella, y ahora es el galáctico del reino de Luis García Fernández.

Jesé Rodríguez, en un lance del último pulso contra el Ceuta. / J.PEREZ CURBELO

Cobrando el mínimo en Segunda -se lleva 60.000 euros-, Jesé acumula seis dianas y su sacrificio fue reconocido por el Gran Canaria en la última contienda ante el Ceuta. El niño mimado del Santiago Bernabéu es ahora el pibe de oro del partenón de Siete Palmas. El príncipe de Gucci que ha logrado enchufar al vestuario del arquitecto del catenaccio de Covadonga. Luis García agradece así el ímpetu y el sudor del '10', que fue señalado por el descalabro del 4-1 en El Sardinero. "Su compromiso es un ejemplo para todos".

Jesé Rodríguez festeja uno de sus tantos a la Cultural Leonesa. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Orgulloso del regreso realizador de su hermano Viera, Jesé sueña con el ascenso, meta que cambiaría por sus dos Copas de Europa con el Real Madrid. Aguarda por una llamada de la UD para cerrar su renovación cuanto antes. Anhela seguir un año más en la Isla y tiene propuestas interesantes de Primera y de equipos punteros del universo de plata.

Viera y Jesé, tras el penalti cometido por Bodiger, y que provocó el tanto del '21'. / J.PEREZ CURBELO

Hoy por hoy, en esta recta final, es el mimbre de mayor cotización de la legión del catenaccio de Covadonga. Seis tantos, dos asistencias y 878 minutos de bendición. 33 años y un futuro en el aire. "Es uno de los nuestros", repetía el presidente Miguel Ángel Ramírez, el pasado verano, a las puertas del tercer ciclo del Bichito en la UD.

Puede jugar al pádel con Helguera

El director deportivo Luis Helguera rechazó públicamente que tenga alguna discrepancia con Jesé o Viera. "Eso es un bulo; la relación es cordial", determinó el ejecutivo cántabro en la presentación de la aplicación de la IA al trabajo de la UD en todos los órdenes. En el caso de Viera, el 30 de junio apunta a su adiós y lo que quiere hacer con un hito histórico en los 76 años de vida de la entidad pío pío. Busca el tercer ascenso a Primera para ser eterno.

Sandro Ramírez. / J.PEREZ CURBELO

Sociedad con Sandro Ramírez. Jesé y el ex del Barça conforman un vínculo de glamour plegado al escudo. Suman siete dianas, a las que cabe sumar la de Viera. Los ochos goles de los viejos rockeros del Roque Nublo. Una explosión de precisión y veteranía que se complementa con el arte de Taigol. Miyashiro es la última atracción de un plantel repleto de recursos y obligaciones. Subir para transformar una Isla y una sede mundialista.

Ascender para saciar el ADN ganador del príncipe de Gucci, que termina contrato. La UD ya cerró la renovación de Enrique Clemente (hasta junio de 2029) y también tiene perfilada la de Enzo, otro de los pilares fundamentales. El timonero parisino -166 duelos de amarillo- disfruta de un momento de forma pletórico. Ante el Ceuta, dio un recital y ante la Cultu, le puso a Sandro el balón del 0-3 para escenificar la resurrección perfecta.