No es el Siberia Arena, es el Carlos Belmonte y espera a la UD Las Palmas con dos grados

Un Belmonte helado. El estadio del Albacete Balompié, rival el próximo lunes de la UD Las Palmas (19.30 horas, LaLiga TV), amaneció nevado y deja una de las imágenes de la semana, que vale de larga previa de cara al pulso de la 30ª jornada -restan trece finales-.

Los amarillos, a cuatro puntos de la segunda plaza, que defiende el Almería de Arribas, encadenan dos victorias y llegan en un momento óptimo de forma con el '7-0' como bandera pirata de la resurrección. En el Reino de León, (0-3) ante la Cultural Leonesa y contra el Ceuta, un (4-0) para elevar a los altares a Taigol.

Foto del graderío del Belmonte, con la gradas con nieve y escarcha. / LA PROVINCIA / DLP

En relación a los nombres propios, vuelven Sergio Barcia y Marvin Park, así como Enrique Clemente. El plantel de Luis García Fernández retoma mañana por la tarde el trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. La última visita al Belmonte acabó de forma alentadora (1-2) con los tantos de Sidnei y Enzo Loiodice.

Con Pimienta en el banquillo, los amarillos lograron en esa jornada (34ª) darle la vuelta a la situación y escapar de la crisis. Esa victoria y la conquistada en Ipurúa fueron el billete hacia el ascenso directo, que se rubricó ante el Alavés en el Gran Canaria en la 42ª jornada.

El Albacete-UD es el reencuentro de los pupilos de Luis García Fernández con Raúl Lizoain Cruz y Jefté Betancor. El meta estuvo grancanario cerca de regresar a las filas amarillas pero las negociaciones no se concretaron -en la operación entraba Churripi, que salía rumbo al Granada-. El ariete, con paso por el filial pío pío, le hizo un doblete al Real Madrid en la Copa del Rey en esta temporada.