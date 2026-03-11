Lizoain-Dinko: el reto de sumar una nueva portería a cero en la UD Las Palmas

La visita de la UD Las Palmas al Carlos Belmonte el próximo lunes trae consigo mucho más que el reto de conseguir los tres puntos y la tercera victoria consecutiva, porque en frente tendrá al Albacete, el equipo que más porterías a cero acumula este curso. Tras el empate a cero ante el Huesca el fin de semana, los manchegos sumaron su 12 partido sin encajar gol, uno más que la UD de Luis García, que hasta el momento lleva once.

Dinko Horkas atrapa el esférico, en la portería de Naciente del Gran Canaria, en la sesión de calentamiento previo al partido contra el Burgos. | LA PROVINCIA / DLP / LP/DLP

El conjunto de Luis García se agarra a los dos últimos partidos que les hicieron despertar de la crisis, en los que además de dejar la portería a cero, sumaron siete goles —cosecharon un 0-3 ante la Cultural Leonesa y firmaron un 4-0 al Ceuta el pasado fin de semana—. Dos partidos en los que la UD no solo llamó la atención a nivel ofensivo, sino también defensivo con la segunda línea como protagonista con Juanma Herzog y Cristian Gutiérrez acompañando a Mika Mármol y Viti Rozada.

A pesar de que el Albacete sumar una portería a cero más que la UD, los números defensivos de los amarillos siguen sobresaliendo por encima de cualquier otro de la categoría. En este aspecto, Dinko Horkas solo ha encajado 22 goles frente a los 39 tantos que ha recibido el guardameta grancanario del Albacete Raúl Lizoain. En cuanto a los goles a favor, los insulares suman 38 mientras que los manchegos acumulan 33.

Las amenazas ofensivas

En cuanto a los goleadores, la defensa amarilla tendrá que poner especial atención en los pichichis Agus Medina y Antonio Puertas (7). Sin embargo, una de las principales amenazas es el grancanario Jefté Betancor, con cinco dianas y autor de anotar un doblete al Real Madrid de Mbappé para eliminarles de la Copa del Rey el pasado mes de enero. Jon Morcillo, también con cinco dianas, es otro de los que estudia los pasos de Dinko Horkas y su muralla defensiva.

Raúl Lizoain, guardameta de la UD Las Palmas / LP/DLP

El conjunto manchego, 14 en la tabla, no sabe lo que es ganar un partido desde finales de enero, cuando lograron vencer al Zaragoza en el Carlos Belmonte. Desde entonces, han sumado tres empates y dos derrotas, lo que les obliga a intentar conquistar los tres puntos ante una UD Las Palmas en racha que no quiere descolgarse de los puestos de Playoff.

Un récord en juego

«Ahora vienen partidos bonitos con equipos de la parte de arriba, pero históricamente, desde que estoy yo, en estos dos años, se nos han dado bien y espero que vuelva a pasar en estos encuentros», expresó ayer el grancanario Lizoain, quien asegura que ahora mismo la prioridad del Albacete no es otra que lograr la permanencia en la categoría. Un Raúl Lizoain que apunta que la «falta de regularidad defensiva» en los otros choques en los que sí recibieron goles han determinado que el ‘Alba’ no haya «podido estar más arriba en la tabla».

Noticias relacionadas

Un duelo con necesidades diferentes pero con un mismo objetivo: lograr los tres puntos que les de un impulso en la recta final de la competición. En el horizonte, el reto de ambos equipos de lograr la portería a cero, un hecho que empataría a la UD con el Albacete, o que aumentaría más el récord manchego.