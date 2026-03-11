Las Palmas Atlético desperdicia un 0-2 en el derbi ante el Tenerife B (2-2)

El Tenerife B igualó una desventaja de dos goles en el derbi chico ante Las Palmas Atlético (2-2). Dos zarpazos consecutivos de Carlos Navarro y Johan le dieron una ventaja de dos goles a los amarillos alrededor de la media hora; por su parte, el filial tinerfeñista reaccionó al filo del descanso con el testarazo de Juan Ybarra y dio un paso al frente en la segunda parte, hasta alcanzar el empate definitivo en el descuento, obra de Fran Sabina.

Ritmo alto durante unos compases iniciales con el balón dividido y con aproximaciones en ambos lados del campo. El primer aviso lo dio Fran Sabina con un golpeo ligeramente alto desde fuera del área; mientras que la réplica visitante la tuvo Carlos Navarro al cabecear un saque de esquina por encima del larguero.

Con el paso de los minutos, el Tenerife B se fue apoderando del balón y tuvo más presencia en campo contrario, gozando Fran Sabina de la primera oportunidad clara al rematar alto, a puerta vacía, tras un centro raso de Pau Fernández desde la izquierda.

Pese a la mejoría blanquiazul, el primer tanto, que llegó cerca de la media hora, fue obra de Carlos Navarro al sorprender con un lanzamiento directo de falta desde campo propio, que tocó el travesaño antes de colarse en la portería.

El gol dejó tocado a los de Leandro Cabrera, lo que aprovecharon los amarillos para apretar en busca del 0-2, llegando solo tres minutos después tras un centro de Cacho desde la izquierda que Kevin no atinó a despejar en el segundo palo, cayendo el balón en los pies de Johan, quien anotó con una volea directa a la base del poste.

El cuadro tinerfeñista se fue recuperando paulatinamente del golpe y volvió a pisar el área contraria durante los compases previos al descanso. Así, tras varias llegadas de peligro, llegó el 1-2 en el descuento de la primera parte gracias a un córner ejecutado por Dani Fernández que cabeceó Juan Ybarra entrando libre de marca al segundo palo.

En la reanudación, el equipo tinerfeño dio un paso al frente y asumió el dominio de la posesión, teniendo Kevin la más clara al rematar alto un saque de falta lateral de Dylan. Por su parte, la Vela Chica trató de pausar el ritmo de juego y buscó sus opciones en acciones aisladas al contragolpe, siendo un tiro elevado de Iván Medina su llegada más destacada.

Ya en las postrimerías, Las Palmas Atlético se hizo fuerte en defensa para contrarrestar el arreón final de los blanquiazules, que finalmente encontraron el premio del empate en el descuento a raíz de un pase filtrado de Kevin sobre Fran Sabina, quien se plantó en un mano a mano escorado a la derecha que resolvió con un tiro colocado al palo largo para hacer el 2-2 definitivo.