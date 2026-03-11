Los seis cañoneros de los 21 goles de la UD Las Palmas se alistan para Luis García

La UD Las Palmas de la regeneración ha hecho que el sol vuelva a salir y que la ilusión vuelva a apoderarse de toda una Isla. Las arengas y las charlas motivacionales de los pesos pesados del equipo —Jonathan Viera, Jesé, Sandro o Kirian salieron a apagar el fuego en medio de la crisis— han funcionado, haciendo que el equipo regrese a la senda de la victoria a lo grande: marcando siete goles en dos partidos y volviendo a dejar la portería a cero, convenciendo y gustando.

Jesé y Miyashiro celebran el tanto del japonés ante el Ceuta / J.PEREZ CURBELO

Enchufados para hacer frente a los partidos finales de la maratón de Segunda, la UD cuenta con una motivación extra, y no es otra que los goleadores que tiene en sus filas. En total, los amarillos suman 38 goles y aunque 21 de ellos han sido firma de cinco futbolistas: Jesé (6), Ale García (6), Fuster (5), Miyashiro (2), Viera y Sandro, hasta 13 jugadores de la UD han visto portería este curso, excluyendo a Milos Lukovic, que abandonó la entidad en el mercado invernal para poner rumbo al Preston North de la Championship.

Al pichichi Ale García, que era el que estaba llevando el peso del equipo en lo que a goles se refiere, se le ha sumado en cuestión de meses Jesé Rodríguez, una de las revelaciones de la UD. El Bichito, que está en un estado de forma óptimo, se coloca a la par del canterano amarillo y es uno de los jugadores más determinantes del equipo. A ellos se suma la aparición silenciosa de Fuster, que no sólo impulsa en forma de goles —acumula cinco en 29 partidos—, sino que también lo hace a modo de asistencias, de tal modo que ya lleva ocho. No es de extrañar que además sea el único jugador de la plantilla que no se ha perdido ningún encuentro esta temporada.

El estreno de Viera y Taisei

Los últimos en alistarse a la lista goleadora de la UD fueron Jonathan Viera y Taisei Miyashiro, que firmó un doblete ante el Ceuta a su sexto partido como amarilla y al cuarto jugando como titular. El delantero japonés había sido una de las grandes sensaciones del mercado invernal, siendo el único de las cuatro incorporaciones que ha logrado recalar en el once de Luis García. Con su doblete al Ceuta, gana más galones de los que ya poseía para ser el acompañante de Jesé en la delantera amarilla. Jonathan Viera, por su parte, logró anotar el gol que tanto se le estaba resistiendo este curso. Lo hizo desde los once metros y protagonizando una celebración especial al recién fallecido Tino El Escachao.

Viera mira al cielo tras romper su sequía, con Fuster en segundo plano. / J.PEREZ CURBELO

A estos nombres propios le sigue de cerca figuras como Sandro Ramírez, que poco a poco va pidiendo paso en forma de más minutos y que en su segundo partido tras su lesión anotó, Kirian Rodríguez o Estanis Pedrola. El catalán, que vio portería en su estreno como jugador de la UD y dio la asistencia de gol ante el Mirandés, ta sólo ha sumado un minuto en los últimos tres encuentros.

Por su parte, el muro amarillo además de presumir de ser los menos goleados de la categoría (han recibido 22 goles) también tiene el honor de decir que han empujado al equipo en tareas ofensivas cuando ha hecho falta. De este modo, Enrique Clemente ya cuatro tantos, que sumados a los tres de Mika y al que protagonizó Barcia engloban ocho. Mientras tanto, Pejiño e Iván Gil con un tanto cada uno completan una lista de goleadores que están listos para el arreón final de la temporada . Restan 12 partidos.

La vuelta de Barcia y Marvin

Para el duelo ante el Albacete (lunes, 19.30 horas) y a no ser que haya alguna baja de última hora, Luis García podrá contar con todos sus jugadores, recalcando el regreso de Barcia y Marvin tras cumplir sanción ante el Ceuta, y la incorporación de Enrique Clemente, que fue baja por precaución. En este caso, el único en la enfermería amarilla es Recoba, que apura semanas para volver a participar.

Miyashiro festeja su primer tanto con la UD. / J.PEREZ CURBELO

Con todos los jugadores del primer equipo disponibles, la tarea será para el técnico, que tendrá que descartar hasta a tres futbolistas para formalizar la lista de convocados que pondrá rumbo a Albacete el domingo. Eso, teniendo en cuenta que tras la disputa en el Carlos Belmonte, la próxima cita será frente al Sporting de Gijón, un rival directo que aspira a Primera.

Noticias relacionadas

Con todos sus cañoneros disponibles y con los cinco más destacados enchufados en el once inicial, la UD aspira a cosechar su tercera victoria consecutiva, esa que vuelva a ilusionar a la afición de cara al próximo duelo en el Gran Canaria. Tres puntos que valen oro frente a un rival a media tabla que presume de tener al hombre que eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey: el grancanario Jefté. Betancor. Una UD en racha que quiere seguir demostrando sus credenciales para volver a la máxima categoría.