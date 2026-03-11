Un viaje de 15.854 kilómetros y una escala goleadora en la UD Las Palmas; la travesía de Yamaguchi Konan, la fan número uno de Miyashiro

Una maleta cargada de ilusión y en torno a 15.854 kilómetros de viaje para cumplir un deseo. Son muchas las personas que, por pura pasión futbolera, han llevado a cabo muchas locuras bien entendidas. Sea por adoración a unos colores o a un jugador, la industria del fútbol siempre guarda una sorpresa en forma de historia o anécdota que pone de manifiesto que la fiebre por el deporte rey no conoce límites. La última en sumarse a esa larga lista de aficionados movidos por un frenesí relacionado con el balón es Yamaguchi Konan, una joven seguidora japonesa del Vissel Kobe, que hizo escala en Gran Canaria después de pasar por Londres, Praga, Budapest y Bratislava para ver jugar en España a su gran ídolo: el delantero nipón Taisei Miyashiro, el recién estrenado goleador de la UD Las Palmas.

«Estudié español en la universidad y hace tres años viví en Madrid durante seis meses. Desde entonces tenía claro que quería volver a visitar España porque me encanta. En enero conocí la noticia de que Miyashiro fichó por la UD Las Palmas y sentí que era mi destino. He visitado Escocia, Bélgica y Reino Unido para animar a jugadores que estaban en el Vissel Kobe, así que elegí Las Palmas como destino para mi viaje de graduación; la idea de ver a mi jugador favorito en el país que amo fue algo emocionante. Gracias a Taisei, el Vissel ganó la Liga por primera vez y conseguimos el doblete. Es uno de los jugadores más importantes de nuestra historia», relataba fan número uno del 18 insular.

Su afán por el Kobe y Miyashiro no viene de nuevas. Natural de esa ciudad japonesa, Konan aseguraba que el Vissel y el fútbol forman parte de su «vida de forma natural. No es que me guste el fútbol y por eso sigo al Kobe, es que amo al Kobe y por eso me gusta el fútbol. Es el equipo de mi ciudad, donde nací y crecí. Cuando tenía once años fui al estadio por primera vez y me robaron el corazón. Es más, toda mi familia es futbolera; organizamos los planes mirando el calendario del equipo, estamos abonados y cuando volvemos del estadio montamos una tertulia en el coche para analizar el partido. Si juegan fuera y no podemos ir, nos reunimos para verlo juntos por televisión».

Un empujón maternal y una esperanza

A la hora de terminar de dar el paso para emprender rumbo hasta la Isla, Konan relataba que fue su madre la que le dio el «empujón definitivo» y acabó viniendo con una amiga de la universidad hasta territorio grancanario. Para la japonesa, haber estado presente en el duelo del pasado domingo ante el Ceuta, donde Miyashiro transformó sus dos primeros goles como jugador de la UD, resultó algo que no se podía creer. «Pensaba que estaba en un sueño. En el segundo tanto hasta me temblaron las manos. Con verlo jugar me conformaba y recé para que no se lesionara, pero según se iba acercando la fecha del partido e iba viendo que su protagonismo en el equipo crecía, mi fe en poder verle marcar aumentó. Me siento muy afortunada de haber visto sus dos primeros goles con Las Palmas», aseveraba.

Durante el choque también se le escaparon algunas lágrimas, ya que, según explicaba, ver a un futbolista que «estuvo en el Kobe ser tan querido por otras personas y que corearan su nombre de esa manera fue increíble. Más allá de los vítores, que resonaban por todo el Estadio, veía a las personas que tenía sentadas cerca de mí cómo confiaban en que podía hacer algo especial. Sentí que ahora él es parte de esta Isla. Hasta un señor que tenía cerca de mi zona en la grada se dio la vuelta y me sonrió cuando Taisei marcó. Estoy convencida de que hará más goles, creará ocasiones y ayudará a Las Palmas a conseguir el ascenso. Tiene talento de sobra para triunfar».

Descubrir un «mundo nuevo» a través del fútbol

Sin embargo, Yamaguchi Konan no cree que el propio Taisei Miyashiro conozca su historia y la cantidad de kilómetros que recorrió, aunque matizaba que le basta con que «se diera cuenta de que había una aficionada del Kobe, porque cuando levanté la camiseta que él vestía en su etapa allí me saludó con la mano. No necesito que sepa lo que he hecho. Me da un poco de vergüenza y animarle es algo que hago por satisfacción personal. Aun así, quiero darle las gracias de corazón porque gracias a que él vino a Gran Canaria pude descubrir este lugar maravilloso y conocer a gente tan amable; me ha enseñado un mundo nuevo».

De hecho, la nipona promete volver muy pronto porque solo tres días le han servido para «enamorarme de la Isla. La gente que conocí fue muy amable y me ayudaron mucho: la mujer que me enseñó a usar la lavandería, la señora que me explicó cómo ir al Estadio en guagua, el hombre que me sujetó las bolsas para que pudiera entrar en la tienda oficial… Prometo regresar para animar a Taisei y a la UD Las Palmas, y también para disfrutar tanto de la naturaleza como del aire de este lugar. Lo único malo fue que durante esos días el cielo siempre estuvo nublado (risas). La próxima vez me gustaría poder pasar un día bajo el sol de Gran Canaria».