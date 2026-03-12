Difícil de creer: Carlos Navarro marca el gol de la temporada en el derbi canario de filiales
El defensa valenciano de 22 años adelantó a Las Palmas Atlético en el 2-2 contra el Tenerife B del pasado miércoles
El Tenerife B se fue con mejor sabor de boca que Las Palmas Atlético en el partido del pasado miércoles. El filial amarillo desperdició una ventaja de dos goles a domicilio, lograda en apenas media hora, y terminó empatando 2-2en el tiempo de descuento.
El primer gol del partido fue obra de Carlos Navarro, que sorprendió con un lanzamiento directo de falta desde su propio campo. El balón tocó el travesaño antes de colarse en la portería, un golazo que sorprendió incluso al larguero.
El defensa valenciano de 22 años, captado a los 16 en su segunda temporada como juvenil del Alavés, y que ya debutó el año pasado en Copa con el primer equipo, está acostumbrado a probar suerte desde lejos, aunque por lo general no desde tan lejos. Al ver al portero blanquiazul mal colocado, no dudó y lanzó un potente zapatazo que abrió el marcador en el derbi de filiales.
Es su segundo gol este curso, tras marcar en la victoria ante el Moscardó en la jornada 9.
