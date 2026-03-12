Jefté coquetea otra vez con la UD Las Palmas: «Jugar con Jonathan Viera sería una pasada»

Ayer en SER Las Palmas dijo que cambiaria sus dos goles al Real Madrid por fichar por la UD Las Palmas. Hoy en rueda de prensa dice que no quiso decir eso, que no va a cambiar los goles y pidió disculpas por sus palabras. ¿Qué ha pasado de un día a otro?

Al final se malinterpretaron algunas palabras en Albacete, los titulares dan que hablar y eso es lo que ha pasado. No he sabido aclarar las cosas pero sin mas.

¿Se vio presionado por las críticas de la afición?

Depende del contexto en el que lo veas. Si lees esas dos frases entiendo que la gente de aquí se moleste, pero así es como va esto ahora mismo. No vamos a hacer leña al árbol caído.

Supongo que su deseo, ya sea a corto o largo plazo, sigue siendo jugar en la UD Las Palmas…

Sí. De eso nunca me he escondido y siempre lo diré. Crecí con Las Palmas y me inculcaron Las Palmas y mi sueño sigue siendo jugar ahí.

Jefté, en un partido con Las Palmas Atlético. / UDLP

Dijo que en enero volvieron a haber contactos, pero optaron por Iker Bravo, Pedrola, Benedetti y Miyashiro. ¿Lo interpreta como una ofensa, un no pudo ser, que no le quisieron del todo…?

No se pudo dar la ocasión, no se concretó nada. Yo tenía contrato con Albacete y yo ahí no me meto.

¿Cree que la figura de Helguera es un inconveniente para que pueda vestir de amarillo?

No lo creo. No conozco a Luis personalmente y tampoco sé cómo trabaja porque nunca he trabajado con el. Estoy centrado en Albacete y eso es cosa de los agentes.

¿En qué ha cambiado la UD de la ida y la que se va a encontrar ahora?

Creo que con el paso de los partidos todos los equipos se hacen mas fuertes y consistentes. La UD tuvo una mala pero han salido bien y vamos a ver qué pasa el lunes.

¿Tiene algún truco para motivarse para los partidos?

No hay trucos. Estos partidos la motivación es extra porque juegas con el equipo de la tierra.

¿Cómo está viendo a los cañoneros del conjunto amarillo tras el estreno goleador de Miyashiro y Viera?

Ellos son un equipo muy fuerte. Son delanteros con nombre, se están encontrando bien y la verdad es que están en un momento muy bueno.

Jefté Betancor en el Estadio de Gran Canaria jugando la Copa del Rey / LP/DLP

¿Le sorprende la explosión de Jesé?

No. Todos sabemos la carrera que ha tenido, como es como jugador y así lo ha demostrado este tiempo.

¿Cree que es el jugador de moda?

Supongo que sí. Es el que ha metido los goles mas recientes de la UD pero ellos tienen un equipo fuerte en cuanto a nombres y calidad. Todos sabemos lo que hay y lo que queremos es morderles para conseguir la salvación lo antes posible.

Para usted, ¿quién cree que es el mejor jugador de Segunda División?

Hay muchos bastante buenos. Yo tengo debilidad por Jonathan Viera porque tengo un trato bueno con el y me ha encantado desde niño. Le admiro.

Jugar con Jonathan Viera sería…

Una pasada. Es de los mejores de la categoría, tiene un fútbol diferente y sería muy bonito poder jugar junto a él.

¿Tiene pensado cambiarse la camiseta con él?

Creo que sí, tenemos buena relación y esa camiseta la quiero dejar guardada.

Hace unos meses fue el protagonista al marcar dos goles y eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey. ¿Cómo ha cambiado su vida desde esa noche en el Carlos Belmonte?

Todo a mejor. Se ha visto reflejado el esfuerzo que he hecho, el míster me esta dando continuidad y hay que aprovechar los momentos.

¿Dónde están las botas y la camiseta con la que le marcó al conjunto blanco?

Sigo jugando con las mismas botas y la camiseta está guardada en casa para siempre.

¿Ha recibido muchas ofertas desde entonces?

No lo sé. Yo ahí me intento aislar y el que trabaja es mi agente.

Raúl Lizoain le hace apoyo canario en el Albacete. ¿Cómo es su relación con él? ¿Hacen planes fuera del trabajo?

Sí, nuestra relación es muy buena. Raúl es un tío muy buena persona que ayuda a todos, es un ejemplo como capitán y así lo demuestra todos los días.

¿Qué resultado espera para el partido del lunes?

Yo lo que quiero es conseguir los tres puntos para salvarnos que es lo mas importante.

¿Se alegraría si la UD Las Palmas consiguiese ascender a Primera División?

Si claro, obvio. Es nuestro equipo y sería una alegría para la isla entera.