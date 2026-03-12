LaLiga FC Pro Cup llega al Estadio Gran Canaria con los mejores jugadores del mundo de FC26 y entrada gratuita

El 14 y 15 de marzo, el Estadio Gran Canaria acogerá la LaLiga FC Pro Cup, uno de los eventos más importantes del calendario de eSports de fútbol en España. Durante dos días, los 24 equipos clasificados en la fase regular se enfrentarán para luchar por el título de la Cup y por una plaza en LaLiga FC Pro Finals.

El evento abrirá sus puertas ambos días a las 11:00 horas, con acceso por la grada sur del estadio, y se desarrollará aproximadamente hasta las 20:00 horas. La entrada será totalmente gratuita para todos los asistentes.

Además, la importancia del evento se reflejará también en su difusión internacional, ya que LaLiga FC Pro Cup contará con retransmisión nacional e internacional a través de los canales oficiales de EA, llevando la competición desde Gran Canaria a audiencias de todo el mundo.

Uno de los momentos más destacados del primer día será la ronda previa, en la que varios equipos se jugarán tanto continuar en la competición como clasificar directamente a LaLiga FC Pro Finals. En esta ronda participará la UD Las Palmas, que se enfrentará al CD Castellón el sábado a las 14:00 horas. El conjunto amarillo estará representado por Kilian Pita, conocido en el mundo de los eSports como Zidane10.

Además de la competición, el evento contará con una gran dinamización en torno al evento con diferentes activaciones de LaLiga, pensadas para que los asistentes puedan disfrutar de una experiencia completa durante toda la jornada.

La experiencia se completará con la presencia de invitados especiales como DJMario y Juan Carlos Valerón, que participarán en un meet & greet donde los fans podrán sacarse fotos y conseguir autógrafos.

El domingo 15 de marzo, segundo día de competición y jornada en la que se disputará la gran final de la LaLiga FC Pro Cup, el evento contará además con un concierto del artista canario Bejo, que tendrá lugar aproximadamente media hora antes de la final.

Noticias relacionadas

LaLiga FC Pro Cup convertirá durante todo el fin de semana el Estadio Gran Canaria en el punto de encuentro para los mejores jugadores del mundo de FC26, el fútbol y los eSports, en un evento abierto a todos los aficionados.