La conjura de la baraja por la triple victoria de la UD Las Palmas

Una reunión entre veteranos para seguir con la dinámica de los tres puntos. Una conjura entre risas y una baraja de cartas que inspira a la UD Las Palmas de cara a la recta final de la temporada, en la que un tropiezo supone un importante batacazo en la clasificación. El conjunto amarillo, tras salir de la crisis de los 56 días, acumula dos victorias consecutivas —Cultural Leonesa y Ceuta— y aspira a lograr la tercera, algo que no se da desde el mes de noviembre, cuando el cuadro de Luis García logró vencer al Racing de Santander, Valladolid y Albacete, precisamente el próximo rival de los grancanarios (lunes, 19.30 horas, LaLiga TV).

Una imagen compartida en redes sociales por Jesé Rodríguez, muestra una quedada en la zona común de Barranco Seco en la que resalta la presencia del Bichito junto a los cuatro capitanes del equipo —Jonathan Viera, Kirian Rodríguez, Álex Suárez y Sandro Ramírez— acompañados del cocinero Estéfano Viñoli, el jefe del equipo de fisios Juan Naranjo y Andrés Pérez, readaptador del club. En medio, una mesa con un mantel a cuadros blanco y negro, unas cartas y unas piedras. En sus semblantes, como no iba a ser menos después de haber salido del bache con creces, sonrisas que invitan a la calma en la caseta.

Mucho ha cambiado el once inicial de la UD desde aquellas tres victorias en el mes de noviembre. Por aquel entonces, Pejiño y Ale García actuaban en los extremos mientras que Manu Fuster y Lukovic eran la referencia. Un Milos Lukovic que abandonó la entidad amarilla en el mes de enero, cuando desde el club decidieron poner fin a su cesión. El artista Pejiño, sin embargo, pasó de ser indiscutible para Luis García a no contar en los planes del ovetense. Ha sido una de las bajas más significativas junto a Iván Gil, que empezó la temporada como un cohete y ahora acumula cinco encuentros sin minutos —su última participación fue el 30 de enero ante la Real B, cuando disputó 17’—.

El intocable Fuster

La figura que sigue estando presente en los planes de Luis García es Manu Fuster, el futbolista de los cinco goles y ocho asistencias que está disfrutando de su mejor momento. Es el único de la plantilla que ha jugado todos los partidos del presente curso y ha demostrado adaptarse a cualquier compañía en el terreno de juego. Ahora, son el japonés Miyashiro, Viti, Jesé y Viera los que han completado el puzle de una UD que se ha recompuesto después de la tormenta, consiguiendo cifras de líder: acumulan siete goles en dos partidos, en los que además han logrado dejar la portería a cero.

El atacante valenciano de la UD Manu Fuster festeja su tanto a la Cultural Leonesa en el Reino de León. / La Provincia

Una UD que no sólo funciona cuando los habituales están al mando, sino que también responde cuando la segunda línea sale a acción, como ya demostró ante el Ceuta. Un partido en el que las bajas hicieron a Luis García a tomar decisiones de cara a su puzle inicial, alineando a Juanma Herzog como pareja de central con Mika Mármol, Cristian Gutiérrez en el lateral izquierdo, y Viti en el derecho. Un duelo de vital importancia en el que los amarillos buscaban una victoria en casa casi tres meses después y en el que el ovetense apostó por los dos viejos rockeros: Jonathan Viera y Jesé escoltados por Miyashiro y Manu Fuster.

El conjunto amarillo no sabe lo que es conseguir tres victorias consecutivas desde el mes de noviembre

Una apuesta ganadora en la que todo salió a la perfección con el ‘21’ anotando desde los once metros su primer tanto de la temporada, Miyashiro estrenando su era goleadora en la UD por partida doble —firmó un doblete— y Fuster demostrando su calidad anotando su quinto gol del curso, situándose a uno de los pichichis Ale y Jesé (6).

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En busca de la gloria

Una UD Las Palmas que combina juventud con veteranía, una asociación que ha llevado a los amarillos a no descolgarse de las seis primeras posiciones de la clasificación durante la mayor parte de la temporada. Ahora, la gloria pasa por conquistar el Carlos Belmonte, la plaza de los grancanarios Jefté Betancor y Lizoain. Tres puntos que colocarían al conjunto de Luis García en los 51 puntos, la cifra a la que se había agarrado el presidente Miguel Ángel Ramírez para «asegurar el ascenso». A partir de ahí, un trabajo de pico y pala hasta llegar a la jornada 42, la encargada de decidir qué dos equipos pasan a Primera División y qué cuatro se disputan el temido Playoff.