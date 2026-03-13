Lizoain, el verdugo de Vinícius que pudo ser de la UD Las Palmas en enero

El verdugo de Vinícius Júnior quiere ser el verdugo de Jonathan Viera. El meta del Albacete Balompié Raúl Lizoain Cruz (Las Palmas de Gran Canaria, 35 años) tiene una cuenta pendiente con la UD. El exportero amarillo -76 duelos con el cuadro grancanario, 32 en Primera- se ha medido en dos ocasiones al ‘21’ y claudicó en ambas (una defendiendo al Alba y otra con el Mirandés).

En el expediente de la Araña de Escaleritas, hay seis contiendas contra Las Palmas con un balance de tres victorias y tres derrotas. Lizoain, que finaliza contrato el 30 de junio en el club manchego, estuvo cerca de regresar a la UD en el pasado mercado de invierno. La salida de Churripi al Granada le abrió la puerta a la repatriación, que no se pudo concretar en última instancia. Forjado en la factoría amarilla, ascendió el 21-J de 2015 con Viera y Herrera.

Fue el arquero del setienismo, en plena disputa con Javi Varas, y dejó el club pío pío en 2018 con el descenso de la Apocalipsis Emenike. Encadena su segunda campaña en el Albacete tras su paso por el Alcorcón, Mirandés, Andorra -donde coincidió con Mika Mármol y fue dirigido por Eder Sarabia, segundo de Setién en la Isla- y Cartagena. Con 203 duelos en Segunda, jamás ha podido con Viera, al que le profesa una grandísima admiración. Pero este lunes en el Belmonte, no hay hermanos del balón.

Con trece duelos en el arco albacetista -en esa cruenta lucha con Mariño por la titularidad-, el lunes le toca a la Araña de Escaleritas. Ya se midió a la UD en la primera vuelta en el Gran Canaria con derrota (2-1) merced a los tantos de Fuster y Lukovic (ahora enrolado en las filas del Preston de la segunda inglesa). Con el brazalete de capitán, encadena tres partidos bajo palos ante Málaga, Almería y Huesca. En esa secuencia de tres pulsos, dos puntos en el zurrón, y la amenaza del descenso. El abismo está a cinco unidades y van cinco jornadas sin un triunfo.

Bautizo funesto de Arbeloa

Lizoain recibe a la UD de titular y evoca la hazaña de las hazañas. El Queso Mecánico se cargó al Real Madrid el pasado 14 de enero en los octavos de final de la Copa (3-2). En el Belmonte, sucumbió la multinacional de los 1,2 mil millones de presupuesto. En el debut de Arbeloa en el banquillo, tras la destitución de Xabi Alonso, la imagen fue el abatimiento de Vinícius. El meta grancanario voló por el reino de los molinos y el ostentoso Madrid fue Sancho Panza. En ese equipo de quijotes, un Jefté bigoleador que escenificó la caída del imperio merengue. También se cargaron al Celta de Aspas y tuvieron que rendirse ante el Barça de Yamal, Rashford, Olmo y Fermín.

El meta que pudo ser amarillo en enero hace un repaso de sus paradas. « Me quedo con la próxima, ojalá que sea mejor que las anteriores. He tenido buenas actuaciones, buenas paradas (...) Me quedo con partidos bonitos como el del Celta o el Madrid. No me puedo quedar con ninguna en especial, todo lo que sea para ayudar».

Con doce porterías a cero por las once de la UD, el lunes se cita Dinko y Lizoain. Dos industrias del rigor. El Alba ha encajado 17 dianas más que los amarillos (39 por los 22 del catenaccio de Covadonga de Luis García Fernández). Rigor y electricidad. En el cementerio de Arbeloa y Vinícius, la Araña de Escaleritas suspira por tumbar a Viera. Se juegan la permanencia y los amarillos estirar su vuelo al cielo de Primera. Van dos victorias consecutivas con el ‘7-0’ de bandera -tres goles a la Cultu y cuatro al Ceuta-.Una apisonadora que ahora se cruza con Lizoain.

Es lo que le falta al meta grancanario, batir a su amigo. En las filas amarillas, el ‘21’ apunta a suplente, con Marvin Park por la derecha, con Taigol, Fuster y Jesé Rodríguez en el frente ofensivo -el que maravilló ante la Cultu-. En la recta final de su carrera, Lizoain sigue con el corazón amarillo.

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Ante el Madrid en el Bernabéu, a las órdenes de Pako Ayestarán, firmó un señor partido ante Cristiano Ronaldo en 2017. Debutó en Primera con la UD en el Calderón y fue batido por Antoine Griezmann. Sin margen para el sentimentalismo, y tras eliminar a los blancos, busca los 50 puntos. Primero cayó Vinícius y ahora le toca a Viera.