Sala de prensa / 'Monsieur' Enzo
Loiodice vincula su continuidad al ascenso de la UD Las Palmas: "Mi deseo es jugar en Primera"
El timonero galo confía en conquistar su segundo salto de categoría 'pío pío', establece una comparativa entre 'Pimi' y García y desvela los secretos de 'Taigol': "Es un jugador top; es súper fuerte físicamente"
Enzo Loiodice no es Enrique Clemente -renovado hasta 2029-. El timonero galo, representado por Wasserman, la misma agencia que lleva a Kirian, Sandro, Álex Suárez, Iker Bravo, Mika Mármol y cerró la operación del Poeta Benedetti, finaliza contrato en junio de 2026 y vincula su continuidad a una UD Las Palmas en el reino de Pedri y Mbappé. Un 'sí quiero' en Primera.
El 'Monsieur' de los 166 partidos de amarillo se sube a la guagua del ascenso y asegura que conseguir el objetivo de manera directa "es muy probable". Realza que en el vestuario reina la calma y la confianza. Lanza un mensaje a la afición: "Que la gente sepa que todavía estamos en la carrera para acabar en Primera". El coach de la gloria cuando restan trece finales y la primera es el lunes en el Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié de Raúl Lizoain y Jefté Betancor.
Cuestionado por su futuro, hipoteca su renovación al ascenso. "Quiero jugar en Primera". Achaca su buen nivel deportivo a la confianza que le ha dado Luis García, un técnico al que prefiere compara con Pimienta (con el que subió en 2023). "Son entrenadores que tienen su identidad, que quieren jugar al fútbol canario. Luis tiene la manera de ver a los equipos rivales y adaptamos el juego contra ellos. Son técnicos diferentes pero García se adapta un poco más a los rivales".
Sobre su capitanía, se pone en modo melancólico recordando sus primeros años. “Es un honor. Cuando llegué con 19 años nunca imaginé que sería capitán. Hay veteranos por delante de mí, pero cuando ellos no están yo estoy y es un placer ser parte de esa familia. Nunca lo imaginé y se va a quedar en mi corazón por siempre".
Suscríbete para seguir leyendo
- Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas
- Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética
- Un camión tráiler de refrigerados se precipita al mar en el Puerto de Las Palmas
- ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
- Expulsado de un crucero en Canarias tras confundir una infección que le contagiaron sus gatos con viruela del mono
- Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua
- Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
- La tienda de Faina, una venta para cien vecinos y cientos de ciclistas en Gran Canaria