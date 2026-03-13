¿Cuál es el rincón favorito de Jonathan Viera en Gran Canaria?

Gran Canaria es conocida por sus playas, sus dunas y su clima privilegiado durante todo el año. Sin embargo, el interior de la isla guarda paisajes muy distintos a la imagen habitual del destino turístico. Bosques húmedos, senderos entre pinares y prados verdes que, en determinadas épocas del año, recuerdan más a paisajes del norte de Europa que a una isla atlántica. Uno de esos lugares ha sido señalado recientemente por el futbolista Jonathan Viera, quien ha revelado cuál es uno de sus rincones favoritos de la isla en un vídeo publicado por la UD Las Palmas.

En esa pieza audiovisual difundida por el club amarillo se desvela que el lugar elegido por el capitán grancanario para desconectar es el Monte Pavón, un enclave natural situado en el municipio de Santa María de Guía que sorprende a muchos visitantes por su paisaje verde y su ambiente tranquilo.

Un paisaje inesperado en Gran Canaria

Hay lugares en los que el tiempo parece detenerse y Monte Pavón es uno de ellos. Quienes llegan por primera vez a este espacio natural se encuentran con un paisaje que rompe con muchos de los estereotipos asociados a Gran Canaria. En lugar de arenas doradas o zonas volcánicas, el visitante descubre prados verdes, pinos altos y una humedad ambiental que, en algunos momentos del año, crea una atmósfera que recuerda a la campiña irlandesa.

El enclave se ha convertido con el tiempo en un pequeño refugio natural dentro de la isla. El aire fresco de la montaña, el olor característico del pinar y la calma del entorno hacen que sea un lugar muy apreciado por quienes buscan desconectar del ritmo urbano y disfrutar de la naturaleza.

Monte Pavón cuenta además con un área recreativa que permite pasar el día en el entorno natural. Este espacio dispone de servicios básicos para los visitantes y capacidad para varios cientos de personas, lo que lo convierte en un punto habitual de encuentro para familias, grupos de amigos y senderistas. Sin embargo, más allá de las instalaciones, el verdadero atractivo del lugar se encuentra en el entorno natural que lo rodea y en los senderos que atraviesan el bosque.

Un sendero circular entre bosque y prados

Uno de los principales atractivos de Monte Pavón es la ruta circular que recorre la zona. El itinerario se extiende a lo largo de aproximadamente nueve kilómetros y suele completarse en unas tres o cuatro horas, dependiendo del ritmo de cada persona y de las pausas que se realicen durante el recorrido.

La caminata ofrece un paisaje cambiante que mezcla zonas abiertas cubiertas de hierba con tramos que se adentran en el pinar. En algunos puntos el sendero bordea pequeñas montañas desde donde se puede observar la extensión del bosque y la tonalidad verde que cubre gran parte del terreno.

Durante el trayecto no es extraño encontrar escenas que refuerzan el carácter rural del lugar, como ovejas pastando tranquilamente en los prados. Estas imágenes aportan al paisaje un aire bucólico que muchos visitantes no esperan encontrar en Gran Canaria.

Entre niebla y pinos canarios

Otra de las características que hacen especial a Monte Pavón es la variedad de ambientes naturales que se concentran en un mismo recorrido. En determinadas jornadas la ruta comienza envuelta en una ligera niebla que aporta un aire misterioso al sendero. A medida que se avanza, los pinares se hacen más densos y el paisaje cambia hasta llegar a claros donde el sol vuelve a abrirse paso.

Este contraste entre zonas húmedas, bosque y espacios abiertos permite descubrir una cara diferente de la isla, alejada de las imágenes más conocidas del litoral. Para muchos senderistas y amantes de la naturaleza, Monte Pavón representa precisamente esa Gran Canaria menos visible que se esconde en las medianías y en el interior montañoso.

Un rincón para descubrir la naturaleza de la isla

La elección de este lugar por parte de Jonathan Viera muestra también cómo los propios habitantes de la isla encuentran en su interior espacios naturales ideales para desconectar. Monte Pavón se ha consolidado como uno de esos rincones donde caminar, respirar aire puro y disfrutar de un entorno natural que sorprende incluso a quienes creen conocer bien Gran Canaria.

Este enclave forma parte además de la amplia red de senderos que existen en Canarias, donde es posible recorrer paisajes muy diferentes entre sí. Desde rutas volcánicas hasta caminos que atraviesan bosques o zonas costeras, el archipiélago ofrece múltiples posibilidades para quienes buscan explorar el territorio a pie.