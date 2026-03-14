El ídolo Kilian Pita cae en LaLiga FC Pro Cup con la UD Las Palmas en la fiesta de las 250 pantallas y los 50.000 euros en premios

Las tripas del Estadio de Gran Canaria no lucen como de costumbre. Durante estos últimos días han tenido más movimiento de lo normal y alrededor de 250 pantallas se han apoderado de sus espacios comunes. Ahí, trabajan a contrarreloj más de 70 personas de producción, las almas ocultas encargadas de que LaLiga FC Pro Cup, por primera vez en la Isla, se desarrolle con normalidad. Con la participación de 37 de los 42 equipos de La Liga, la sensación en el feudo amarillo era Kilian Pita o Zidane10, como es conocido el ‘gamer’ de la UD Las Palmas. Ayer, la presión de jugar en casa le pudo y tras ganar la primera fase en los penaltis, cayó en los octavos de final frente a la Real Sociedad.

Kilian Pita junto a su hermano, con un rostro serio tras caer eliminado en los octavos. / LaLiga

Lo que comenzó con la participación de ocho clubes hace nueve años, ahora se ha convertido en la fiesta de las pantallas y los videojuegos con clubes que se vuelcan a la hora de tener a un representante para los EA Sports. Con 50.000 euros en el botín, es la competición que más premios reparte, con una audiencia que supera expectativas por el hecho de que todos los encuentros se retransmiten en directo a través de los canales oficiales de YouTube, Twitch, TikTok y en DAZN con comentaristas llegados desde España y Estados Unidos.

Este fin de semana en el Estadio de Gran Canaria se han reunido los mejores jugadores del mundo, ya que EA tiene acuerdos con todas las ligas. Por ello, los jugadores de los diferentes equipos no tienen por qué ser españoles, sino que hay clubes que han apostado por jugadores de Latinoamérica. Aquí lo que cuenta es tener al mejor, alguien que lleve el escudo por todas las competiciones y rincones con la firme estrategia de acercar el fútbol tradicional al digital a través de estas acciones.

Futbolines, pintacaras y el FIFA

Y no sólo se han transformado las tripas del Estadio, sino también las gradas y parte del césped, donde está ubicada la parte visible de lo que supone celebrar un acto de estas características. En la zona de Tribuna, en los pasillos que llevan a las gradas, está el espacio para los fans con futbolines, merchandising, pintacaras para los más pequeños y la joya de la corona: el lugar en el que han colocado 17 pantallas con sus respectivas sillas y mandos para que los asistentes puedan jugar su propio partido de FIFA con los amigos. Ya en el césped, se han instalado dos carpas en las que se sitúan los jugadores. Dos enfrentamientos de manera simultánea y pantallas gigantes que muestran el partido en directo para que los que quieran se puedan sentar a vivirlo.

Un montaje que ha llegado íntegro desde Barcelona en containes, una organización que lleva haciéndose desde el mes de diciembre, árbitros especializados que controlan que cada jugador sea fiel a las normas y partidos con una duración de 18 minutos. Un evento que reúne a gente joven y público con niños y en términos insulares, la pena de que Kilian Pita no haya podido alcanzar la gloria en casa.