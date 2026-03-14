Llega el ‘Fusterday’: el hijo del Belmonte juega en la UD Las Palmas

El enemigo más amado del Carlos Belmonte. La leyenda del Queso Mecánico Manu Fuster vuelve a casa 659 días después. El atacante de la UD de 28 años, en un instante de máxima inspiración con cinco goles y ocho asistencias en este curso, visita mañana por primera ocasión a su Albacete Balompié (19.30 horas, LaLiga TV). En las filas del club manchego, alcanzó los 195 duelos oficiales con 34 dianas -de 2019 a 2024-. Con un descenso a Primera RFEF y un ascenso a la categoría de plata, se despidió el 24 de mayo de 2024 con manteo y honores de gigante.

Manu Fuster. / LA PROVINCIA / DLP

El cuadro grancanario lo fichó en enero de 2024 tras abonar unos 1,9 millones por el traspaso -el club albaceteño quería cuatro ‘kilos’-. Con 61 duelos de amarillo en dos temporadas, explotó ahora en Segunda tras una tímida aportación en la edición liguera del martinato -descenso a Segunda con Luis Carrión y Diego Martínez con una aportación del valenciano de dos goles y una asistencia-. Será ovacionado y en estos días previos, ha guardado silencio. En la pulso de la primera vuelta en el Gran Canaria (2-1), marcó al Alba y no lo celebró.

Publicación del Albacete en su cuenta de red social sobre la figura de Fuster. / LA PROVINCIA / DLP

El meta grancanario de la formación manchega y ex de la UD Raúl Lizoain no coincidió con Fuster. La Araña de Escaleritas llegó en el primer verano post-mago. «Aquí le quieren mucho, es algo impresionante». El preparador del Queso Mecánico Alberto González ya lo piropeó en la primera vuelta: «Es alguien fantástico, un ser especial». Lo dirigió en el cierre de la 23-24 para lograr la salvación del Alba. Tras el disparate de Jefté -llegó a valorar que cambiaría sus dos goles al Madrid por vestir de amarillo-, todo lo que gira en torno a la figura de Fuster se fundamenta en el respeto controlado.

Fuster, en Vallecas, contra el Rayo, en la pasada temporada con Diego Martínez. / LOF

«A Manu también se le podría escapar o tener un desliz de cariño o guiño hacia el Albacete, que haga sentir mal allí. Nos tiene un cariño especial tanto al club y afición. Y es recíproco. Ha dado buen nivel aquí, con implicación en los proyectos. Ha sido un jugador especial que, además, en el campo está en un muy buen momento. Está al nivel de los Arriba, Larrubia, Yeremay Hernández... Los que están marcando diferencia en la categoría. Tal vez Manu no empezó tan fino la temporada, pero lleva unos meses siendo muy determinante en el juego. Es una leyenda. No preparamos nada especial. Pero sí lo tenemos en cuenta por su capacidad y momento de forma en el que está lo hace especialmente peligroso».

Ilustre y de incógnito

Por eso Fuster ha guardado silencio. Huye de las emociones y los titulares incendiarios. Ha visitado el Belmonte en varias ocasiones como aficionado más, barnizado en el incógnito. Llega en el mejor estado de forma de su carrera, como integrante de una sociedad del glamour con Jesé, Taigol y Viera. Con Luis García Fernández, la UD es el ‘14’ y diez más. 29 partidos, 27 de titular y 2.225 minutos. Solo fue suplente ante la Real B (12 de septiembre) y Eibar (19 de octubre). Suple la magia y pólvora de Moleiro, traspasado al Villarreal el pasado verano por 16 millones. «Aunque somos diferentes», matizaba a este medio en el stage de pretemporada en Marbella.

El CD Guijuelo lo traspasó por 75.000 euros al Albacete. Tras dos temporada en la extinta Segunda B dio el salto al fútbol profesional. Los cinco años en el Belmonte le forjaron como soldado universal del gol.Apodado al mago por la afición albaceteña, el de Manises subió con la toma de Riazor. Es el Valerón de la tierra de El Quijote. El Viera moderno de una afición que tocó el cielo con el Alba de Benito Floro en la 91-92. En aquel plantel, el uruguayo Zalazar portaba el volante con trece dianas. Alcanzó las ocho temporadas de albacetista.

El mago de Manises es el nuevo Zalazar. Distribuye y se asocia en la zona donde pasan cosas. Su explosión llega gracias a la mano mágica de Luis García, que también ha logrado pulir la mejor versión de Enrique Clemente, Enzo Loiodice, Ale García o el propio Jesé. «Le pido cifras, porque puede darla», insistía el técnico ovetense, que ha mantenido al ‘14’ en las fases críticas. Es un legionario del luisismo.

Noticias relacionadas

Valerón regresó a Riazor con la elástica de la UD en la 13-14 y de titular. Ovacionado, amado y respetado. En las filas deportivistas, había encadenado trece campañas para ganar dos Supercopas, una Copa y una Liga. Con un caché menor, Manu hace del Flaco en su vuelta al Belmonte en el Fusterday. Pedri también jugó en el Gran Canaria contra la UD con la elástica culé. Regreso a la zona cero del sentimiento. El mago de los dos escudos. Si marca, no lo celebrará. Con el ascenso como reto, el paso por los molinos se tiñe de nostalgia. Vuelve Fuster como El Quijote.